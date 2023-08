Suja usiluje o doktorát na univerzite! Veľká kritika študentov: TOTO nemôžeme tolerovať

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Škandál s pochybne získaným titulom niektorého z našich politikov sme tu už dlhšie nemali. Tému však aktuálne oživil poslanec Miroslav Suja z hnutia Republika, ktorý údajne na jednej z našich vysokých škôl študuje spôsobom, ktorý minimálne vyvolávala otázniky. To, čo sa od neho ako od študenta vyžaduje, má byť totiž omnoho jednoduchšie, ako to, čo sa vyžaduje od jeho spolužiakov.

Nezaradený poslanec študuje štvrtý rok na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Je externým doktorandom na Katedre ekonomiky a lesného riadenia v študijnom programe ekosystémové služby lesov. Denník N uvádza, že ich oslovili dvaja ľudia z interného prostredia školy, ktorí tvrdia, že ak Suja dostane doktorandský titul, bude to devalvovanie hodnoty ich vlastného štúdia a poškodzovanie mena fakulty. Suja totiž vraj neučí ani nerobí samostatnú výskumnú prácu. Jeho vedeckým výstupom má byť len to, že figuruje ako predposledný autor v kolektíve autorov pri piatich prácach, kde je ako prvý autor uvedený odborný asistent Jozef Výbošťok. Ten je zároveň aj Sujovým poslaneckým asistentom. „Pri písaní článkov prispieval spracovávaním rešerše pre úvod a diskusiu, formátovaním zdrojov, ako aj editovaním dát, čo konsoliduje s jeho autorským podielom, ktorý predstavuje v priemere osem percent, a jeho pozícia ako predposledného autora naznačuje, že v rámci článkov napomáhal tak, ako sa od doktoranda očakáva, avšak nebol lídrom ani tvorcom myšlienky,“ uviedol Výbošťok pre denník. Tiež tvrdí, že všetky spoločné články vznikli v čase, keď ešte nebol asistentom.

Vedúcim katedry, na ktorej Suja študuje, je profesor Jaroslav Šálka, prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť. Zároveň je aj jeho školiteľom. Zaujímavosťou je, že v posledných komunálnych voľbách neúspešne kandidoval za Republiku na post poslanca miestneho zastupiteľstva v obci Očová. Šálka tvrdí, že nie je členom hnutia Republika. Komunálne voľby sú podľa neho skôr o osobách a nie o politických stranách.

Suja v minulosti vyštudoval učiteľstvo telesnej výchovy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na doktorandské štúdium vo Zvolene ho mali prijať až na odvolanie. Suja musí ešte napísať a obhájiť dizertačnú prácu s názvom Participačné procesy pri požiadavkách verejnosti na ekosystémové služby lesa. Termín odovzdania je máj 2024.

Študenti sa búria

Študentská rada vysokých škôl ako najvyšší zastupiteľský orgán študentstva na Slovensku reagovala na dianie okolo Suju so znepokojením. „Prípad Miroslava Suju, ktorý podľa všetkého neplní rovnaké podmienky štúdia ako ostatní študenti a študentky, jasne ilustruje problém politického ovplyvňovania a konfliktu záujmov v akademickom prostredí,“ tvrdia. Vysokoškolské inštitúcie by mali byť podľa nich miestom nezávislého vzdelávania a výskumu, kde sa kladie dôraz na objektívnosť, kritické myslenie a odbornú integritu. „Tento prípad však vyvoláva vážne otázky o tom, či sú dané zásady dodržiavané. Študenti a študentky, ktorí investujú svoj čas a energiu do získavania kvalitného vzdelania, majú právo na transparentné a nezaujaté vzdelávanie,“ myslia si.

“Neustále počúvame o nízkej kvalite vysokoškolského štúdia na Slovensku a o tom, že mladí ľudia odchádzajú do zahraničia. Ak vysoké školy nepreukážu mladým ľuďom dôveryhodný záväzok voči transparentnosti a spravodlivým postupom, nemusí byť prekvapujúce, že niektorí najschopnejší jedinci nájdu cestu do zahraničia, čo môže mať vplyv na kvalitu vysokých škôl na Slovensku. V minulosti to bola práve akademická pôda, ktorá sa vedela voči fašistom ohradiť. Veríme, že prípad na Technickej univerzite vo Zvolene nebude výnimkou,” dodala predsedníčka ŠRVŠ, Zuzana Hozlárová.

Ak túžime po kvalitných vysokých školách spĺňajúce európske štandardy, nesmieme podľa nich tolerovať situácie, ktoré oslabujú základné hodnoty slušnosti a spravodlivosti.