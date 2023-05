Matovič pocítil hnev ľudí na vlastnej koži: Ocitol sa v naštvanom dave, veľká strkanica a nadávky!

BRATISLAVA - Je známe, že líder OĽaNO a bývalý minister Igor Matovič nemá veľmi priaznivé vzťahy s komunitou LGBTI+ ľudí. Za ich práva boli počas utorka v uliciach bojovať viacerí ľudia, ktorí sa zišli na zhromaždení. Nie všetci však boli nadšení z toho, keď pred parlamentom zazreli bývalého premiéra. Ten sa ich rozhodol kamerovať s mobilom, no bývalá hlava vlády skončila vytlačená mimo davu s množstvom nadávok na vlastnej hlave.

archívne video

Vyprovokoval ich Matovič pred parlamentom

Protestujúci ľudia sa v hlavnom meste zišli na zhromaždení preto, aby vyjadrili nesúhlas s avizovanou novelou zákona, ktorá by podľa znenia mohla znemožniť právne zmeniť pohlavie. Ich cesta viedla od známeho podniku Tepláreň, kde došlo k dvojnásobnej vražde v októbri minulého roka. Dostali sa až pred parlament, kde sa dostali do konfrontácie s predsedom vládneho OĽaNO.

Okamžite sa strhla veľká mela a sám Matovič sa ocitol uprostred kruhu naštvaných ľudí, pretože práve on je už niekoľkomesačným aktívnym prispievateľom statusov, ktoré sú väčšinou kontroverzne namierené voči komunite LGBTI+. Jeho statusy nabrali ešte odvážnejší tón s príchodom nového roka, kedy prakticky od začiatku januára bola táto komunita jeho hlavným stredobodom záujmu.

Takto to bolo podľa Matoviča.

Výnimku neurobil ani v statuse, ktorý bol obohatený videom priamo zo zhromaždenia. Na ňom je vidieť aj situáciu z pohľadu bývalého premiéra, ktorý čelí nadávkam, vztýčenému prostredníku či strkanici. "Pred chvíľou som vyšiel z parlamentu smerom do našej centrály. V diaľke dolu na Zámockej som videl dav ľudí s dúhovými vlajkami. Oslovila ma pani, ktorá dav čakala, prehodili sme pár slov. (..) V tom prišiel prvý človek z davu a začal na mňa poza chrbát redaktorky vyhukovať “ko…, ko…, ko…” … potom prišli ďalší a začalo vulgárne peklo, ktoré som ešte nevidel a ani nezažil," posťažoval sa Matovič, ktorý komunitu v statuse ironicky nazval ako LGBTIQXYZ+ "ľudia".

LGBTIQXYZ+ “ľudia” pred parlamentom … pred chvíľou som vyšiel z parlamentu smerom do našej centrály. V diaľke dolu na... Posted by Igor Matovic on Tuesday, May 2, 2023

Musíme spoločnosť pred týmito ľuďmi chrániť, vyhlásil Matovič, ktorého odstrčili z davu

"Po dnešku som o to viac presvedčený, že pred tímito “ľuďmi” musíme naše deti chrániť … a som násobne viac presvedčený, že by sme mali na Slovensku výrazne viac investovať do dostupnosti psychiatrickej pomoci. Pacientov kopa," dodal Matovič.