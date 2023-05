Matovič má ďalší problém: Po strete na proteste sa ozval inštitút, trestné oznámenie a podozrenie z výtržníctva!

Galéria fotiek (2) Matovič čelí trestnému oznámeniu.

BRATISLAVA - Už azda nikto nepochybuje, že utorkové popoludnie pred parlamentom sa nieslo v pomerne napätom duchu. Po tom, čo aktivisti a podporovatelia transrodových ľudí a LGBTI komunity vyšli do ulíc sa v neskorších hodinách stretli so samotným Igorom Matovičom (OĽaNO) pred národnou radou, kde došlo na strkanicu, vulgarizmy a iné expresívne výrazy. Líder obyčajných ľudí si to všetko natáčal na mobilný telefón, no dav tvrdí, že ich provokoval. Pravdu si tieto dve strany vysvetľujú po svojom, no prehovoril už aj Inštitút ľudských práv, ktorý každoročne udeľuje aj anticenu homofób roka. Ten na Matoviča podáva trestné oznámenie!