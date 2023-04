Prehovoril inštruktor, ktorý postrelil kadetku Mišku: Vykreslil svoju verziu udalostí! Ľutuje, čo sa stalo

Inštruktor v rozhovore, ktorý poskytol TV Markíza tvrdí, že krúžok, ktorý viedol, nebol zakázaný. „Nerobil som akúsi ´súkromnú aktivitu´, ale bol som činný v rámci konzultačných a zdokonaľovacích učebných programov Akadémie. Vždy som konal s odobrením svojich nadriadených,“ uviedol. Vraj si nevie vysvetliť, ako sa k 50 školným nábojom, dostal jeden ostrý.

Archívne video: Nešťastná udalosť na Policajnej akadémii: Inštruktor postrelil študentku!

Podľa neho je tiež „akýmsi nepochopením alebo dezinterpretáciou situácie,“ že išlo vlastne o streľbu na seba navzájom. „Na tréningu išlo len o modelovú situáciu s imitáciou streľby pri výlučnom použití iba nábojov školy, teda ich ´nevystreľujúcich´ makiet, pomocou ktorých si kadeti nacvičovali pohybové stereotypy potrebné v ich budúcom povolaní,“ tvrdí. Podľa neho existujú aj schválené metodiky výučby boja proti ozbrojenému zločincovi. V tomto prípade je policajt nútený nasmerovať na neho svoju zbraň – a musí nacvičiť, aby to vedel robiť správne,“ tvrdí. Na polygóne vraj išlo len o suchý nácvik.

Udalosti bezprostredne po streľbe opísal nasledovne: „Určite som bol v šoku – išlo o zranenie mojej študentky strelou, ktorú som nemohol ani očakávať! Ale prvú pomoc som jej poskytol okamžite a organizoval ostatné prítomné kadetky, aby privolali záchranku a políciu. Ostal som pri nej dovtedy, kým neprišli policajti a odborná zdravotnícka pomoc.“

Tri kadetky, ktoré sa vtedy na polygóne s ním nachádzali, boli vraj vybrané na základe ich nadštandardných streleckých a športových predpokladov, záujmu a zámeru na reprezentáciu Akadémie ako strelkyne, respektíve reprezentantky do súťaží v rámci rezortu.

„Je mi to veľmi ľúto. Neustále si v pamäti prechádzam udalosti toho dňa a snažím sa pochopiť, čo som urobil zle, či bolo možné vyhnúť sa nešťastiu. S veľkou bolesťou v srdci prežívam každý deň a modlím sa za zdravie Michaely. Niet minúty, aby som na ňu nemyslel a jediné, čo si prajem – nie kvôli sebe, ale pre ňu samu – je, aby bola čo najskôr zdravá,“ tvrdí. Rodine postrelenej Mišky vraj plánuje aj pomáhať a cez známych zháňa lekárov v Nemecku.

Miška si na celý incident pamätá

Postrelená študentka Miška prostredníctvom svojho advokáta ešte pred pár týždňami uviedla, že na priebeh celého incidentu si pamätá a inštruktorovi to nevie odpustiť. "Mali mať také cvičenie, že on to nazval ´duel´, že budú strieľať na seba. Čo je v rozpore so všetkými možnými princípmi, čo sa týka zaobchádzania so zbraňou. Najprv on ukazoval, ako sa to má robiť s jednou z tých študentiek, no a potom všetci štyria, že kto bude rýchlejší. No a v rámci tohto duelu vyšla tá rana z jeho zbrane,“ opísal kritický okamih jej advokát Marko Polakovič. Po osudnom výstrele mala padnúť na zem a v bolestiach na inštruktora volať, aby zavolal pomoc, no on tam mal iba stáť, neschopný pohnúť sa.

"Pribehla jedna z tých spolužiačok a začala volať záchranku," hovorí advokát. To, ako sa správal pedagóg potom, čo postrelil študentu, zachytili aj bezpečnostné kamery. "Viackrát opustil strelecký polygón, vyšiel von, zase sa do neho vrátil, zase vyšiel von. Bolo tam podozrenie zo strany polície, či sa náhodou nemohol zbaviť tých zásobníkov, ktoré mal pri sebe. To bol aj dôvod, prečo boli privolaní psovodi a prehľadali okolie, kde sa pohyboval. Ale nenašli nič,“ dodáva Marko Polakovič.

Kurilovskú stála streľba funkciu

K udalosti došlo 1. marca v priestoroch streleckého polygónu Akadémie PZ v Bratislave. Študentku Mišku so zraneniami previezli do nemocnice. Pedagóga Vladimíra Šeparneva polícia obvinila z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Miška mala navyše v posledných dňoch ďalšie komplikácie, čo si vyžiadalo jej ďalšiu hospitalizáciu. Išlo o infekciu nemocničnou baktériou.

Prezidentka Zuzana Čaputová pre incident pred dvoma týždňami odvolala z funkcie rektorku Akadémie Policajného zboru Luciu Kurilovskú. "Dovoľte mi informovať Vás, že prezidentka Zuzana Čaputová dnes vyhovela návrhu ministra vnútra Romana Mikulca a odvolala Luciu Kurilovskú z funkcie rektorky Akadémie Policajného zboru," uviedol palác.