FOTO Prvé stretnutie od osudného zásahu: Emotívne slová kadetky Michaely! Inštruktor spoznal svoj TREST

Šeparneva uznal súd vinným. Dostal trojročný trest s podmienečným odkladom na štyri roky. Do väzenia teda nepôjde. Okrem toho dostal zákaz výkonu pedagogickej činnosti so zbraňami a musí tiež nahradiť škodu 48-tisíc eur. S prokurátorom chcel uzavrieť dohodu o vine a treste, ten to však odmietol. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor sa odvolal. Za ublíženie na zdraví mu hrozilo 5-ročné väzenie.

Šeparnev na súdnom pojednávaní vyhlásil, že je vinný. Povedal, že každý inštruktor je zodpovedný za to, čo robí. V záverečnej reči sa Šeparnev otočil na kadetku Michaelu a povedal jej, že mu to je strašne ľúto. Dodal, že sa snažil nájsť v zahraničí lekárov, ktorí by jej dokázali pomôcť, čo sa mu však nepodarilo. „Priznávam svoju vinu a verím, že to bude ponaučenie aj pre mojich kolegov, ktorí vyučujú,“ uviedol v reči podľa tvnoviny.sk.

Kadetka Michaela pochybuje, že Šeparnevovi niekedy odpustí

K osudnému zásahu prišlo vlani počas toho, ako nacvičovali takzvaný duel. Guľka Michaele zasiahla chrbticu a pľúca a kadetka bude mať doživotné následky. Michaela prišla na pojednávanie na invalidnom vozíku, keďže kvôli guľke ochrnula. V piatok sa s bývalým pedagógom stretli prvýkrát zoči-voči od nešťastnej udalosti. Pred pojednávaním priznala, že má z ich stretnutia stres. Pochybuje, že Šeparnevovi niekedy odpustí. "Vzalo mi to nohy. To nič nenahradí," vyhlásila.

Potvrdila, že stále cíti bolesti, ktoré jej obmedzujú život. "To, čo sa mi stalo, nenahradí žiadny trest. Nech je trest akýkoľvek, nebude to dostačujúce," uviedla pred pojednávaním. Podľa Michaely jej pedagóg po osudnom dni písal listy, no ona žiadny nečítala. "Žiadny list to neospravedlní," dodala.

Šeparnev pred pojednávaním uviedol, že to "nesmierne ľutuje". Priznal, že ako inštruktor je zodpovedný za všetko, čo sa na cvičisku stane, no stále si nevie vysvetliť, ako sa do jeho zbrane dostal ostrý náboj. "Ja si to všetko prehrávam v hlave a neviem to zistiť," povedal.

