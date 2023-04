Postrelená kadetka Miška (20): FOTO z nemocnice! Potrebuje pomoc, neuveriteľný krok ľudí

Archívne video: Nešťastná udalosť na Policajnej akadémii: Inštruktor postrelil študentku!

Mladú ženu postrelil 1. marca pedagóg a inštruktor Akadémie policajného zboru Vladimír, ktorý, ako pripomenula aj platforma Donio, porušil tak interné predpisy akadémie, ako aj platné zákonné predpisy upravujúce zaobchádzanie so strelnými zbraňami. „Pri nelegálnej, neodbornej a ľahkovážnej manipulácii so zbraňou Mišku postrelil tak závažne, že utrpela ťažké strelné poranenie v oblasti hrudníka, v rámci ktorého došlo aj k prerušeniu miechy v hrudnej časti chrbtice, takže v súčasnosti je od miesta priestrelu nadol ochrnutá,“ uviedli. Následkom poranenia jej museli tiež operačne odstrániť časť pľúc z dôvodu ich devastačného poškodenia.

„Miška je 20-ročné mladé dievča, ktoré okrem toho, že sa na Akadémii Policajného zboru zodpovedne pripravovala na povolanie policajtky, bola pred uvedenou tragickou udalosťou aj aktívnou športovkyňou,“ napísali, „Profesionálne hrávala futbal za AS Trenčín a dosahovala v ňom pekné športové úspechy. Popri futbale sa od malička venovala aj atletike, v ktorej tiež zbierala cenné športové úspechy – napríklad bola dvojnásobnou vicemajsterkou Slovenska v hode oštepom a má tiež tri bronzové medaily z majstrovstiev Slovenska,“ dodali.

Miška bude po návrate z nemocnici potrebovať pomoc rodiny – a to osobnú ako aj materiálnu. „Byt, v ktorom Miška žije so svojimi rodičmi, bude nevyhnutné upraviť na bezbariérový pohyb vrátane prestavby kúpeľne a WC. Rovnako bude potrebné upraviť aj vstup do bytového domu, keďže v dome nie je výťah a k bytu sa dá dostať len po schodoch. Miška bude tiež potrebovať invalidný vozík, najlepšie elektrický, na ktorom by sa vedela samostatne pohybovať, ako aj špeciálnu polohovateľnú posteľ určenú pre osoby s podobným poškodením zdravia, ako má ona,“ uviedli. „Keďže Miškina rodina nie je finančne silná, chcela by aj takýmto spôsobom poprosiť o podporu pri získaní sumy potrebnej na krytie uvedených nákladov. Každé euro sa počíta,“ odkázali.

Dobrovoľná zbierka beží len pár dní, no prispeli do nej rôznymi sumami už stovky ľudí. Zatiaľ sa podarilo vyzbierať viac ako 15-tisíc eur. Okrem peňazí darcovia mladej žene posielajú aj povzbudivé slová. "Prajem veľa síl Miška, čo najúspešnejšiu rehabilitáciu a opätovný návrat do bežného života!," napísal jeden darca. "Miška bojuj!!!!," odkázal ďalší.

Tragédia sa stala v stredu 1. marca, kedy inštruktor Vladimír Šeparnev na Policajnej akadémii postrelil 20-ročnú študentku Michaelu. Tá bola niekoľko dní v umelom spánku. Strela jej poškodila krčný stavec aj pľúca a po zranení jej zostanú trvalé následky. Inštruktor aktuálne čelí stíhaniu pre ublíženie na zdraví.