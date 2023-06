Posun v prípade kadetky Mišky: Polícia ukončila vyšetrovanie! Mladá žena bojuje v bolestiach, Šeparnev chce dohodu

Archívne video: Nešťastná udalosť na Policajnej akadémii: Inštruktor postrelil študentku!

K incidentu došlo 1. marca v priestoroch streleckého polygónu Akadémie PZ v Bratislave. Študentku Mišku so zraneniami previezli do nemocnice. Pedagóga Vladimíra Šeparneva polícia obvinila z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Hrozí mu maximálne 5-ročný pobyt za mrežami.

Informáciu o tom, že vyšetrovanie je na konci, priniesla TV Markíza. „Vo veci streľby na Akadémii policajného zboru je nateraz možné považovať vyšetrovanie za skončené a vyšetrovateľka plánuje s oprávnenými osobami vykonať záverečné preštudovanie spisu,“ potvrdil Juraj Chylo z Krajskej prokuratúry Bratislava.

Právny zástupca postrelenej Mišky Marko Polakovič pre televíziu potvrdil, že sa s vyšetrovateľkou dohodol na záverečnom preštudovaní spisu na budúci týždeň. „Uvidíme, aké boli urobené úkony, prípadne doplníme nejaké návrhy na doplnenie dokazovania,“ povedal. Prokurátor následne rozhodne o ďalšom postupe. Obvinený Šeparnev stále tvrdí, že si nevie vysvetliť, ako sa mu do zbrane dostal ostrý náboj. S prokurátorom chce uzavrieť dohodu o vine a treste.

Inšpekcia v súvislosti s preverovaním predpisov na akadémii odhalila ich porušenie až v ôsmich oblastiach. Dialo sa tak pri prideľovaní zbraní a nábojov ale aj uzamykaní pracovísk.

Miška sa lieči v Kováčovej

Postrelená kadetka utrpela vážne zranenia. Niekoľko dní bola v umelom spánku. Strela jej poškodila krčný stavec aj pľúca a po zranení jej zostanú trvalé následky. Vyhraté nemá ani dnes, trápia ju bolesti a aktuálne je v rukách zdravotníkov v Kováčovej. „Pracovníci v Kováčovej robia určite všetko preto, aby jej pomáhali, ale jej stav je taký, aký zodpovedá jej zraneniam,“ uviedol jej právny zástupca.

To, či jej ministerstvo vnútra uzná, že išlo o pracovný úraz, je stále otázne. Ak by sa tak stalo, mala by nárok na uhradenie škody, ktorá jej vznikla, ale aj nárok na pravidelnú mesačnú rentu. „Nikto nechce nič navyše. Reálne bola v škole. Bolo to na pôde akadémie, ja som ju dal zdravú do školy, bola tam, ja nevidím dôvody, prečo by to nemalo byť,“ tvrdí jej otec.