DETAILY prípadu postrelenej kadetky: V dueli mierili priamo na seba! Šeparneva po streľbe zachytili kamery

BRATISLAVA - Mala obrovské šťastie v nešťastí, no aj tak má poznačený celý život. Postrelená kadetka z policajnej akadémie je už doma z nemocnice. Na priebeh celého incidentu si pamätá a inštruktorovi to nevie odpustiť. Advokát Mišky opísal, čo sa v osudný deň stalo.

Ako prebiehal krúžok, na ktorom pedagóg Vladimir Šeparnev postrelil študentku Michaelu? Pre televíziu Markíza to opísal advokát kadetky policajnej akadémie. Študentky mali, okrem manipulácie so zbraňami, trénovať aj streľbu na seba. "Mali mať také cvičenie, že on to nazval „duel“, že budú strieľať na seba. Čo je v rozpore so všetkými možnými princípmi, čo sa týka zaobchádzania so zbraňou. Najprv on ukazoval, ako sa to má robiť s jednou z tých študentiek, no a potom všetci štyria, že kto bude rýchlejší. No a v rámci tohto duelu vyšla tá rana z jeho zbrane,“ opísal kritický okamih Marko Polakovič, advokát postrelenej kadetky.

Šeparnev mal ale v zbrani aj ostrý náboj, ktorým Michaelu postrelil tak nešťastne, že jej ochrnuli dolné končatiny. Vtedy sa začal boj o jej život. Postrelená kadetka si pamätá aj to, čo sa dialo po streľbe. Zakričala a spadla na zem a volala naňho, nech zavolá záchranku. Veľmi ju to bolelo, no Šeparnev tam mal len stáť a nebol schopný sa pohnúť.

archívne video

"Pribehla jedna z tých spolužiačok a začala volať záchranku," hovorí advokát. To, ako sa správal pedagóg potom, čo postrelil študentu, zachytili aj bezpečnostné kamery. "Viackrát opustil strelecký polygón, vyšiel von, zase sa do neho vrátil, zase vyšiel von. Bolo tam podozrenie zo strany polície, či sa náhodou nemohol zbaviť tých zásobníkov, ktoré mal pri sebe. To bol aj dôvod, prečo boli privolaní psovodi a prehľadali okolie, kde sa pohyboval. Ale nenašli nič,“ dodáva Marko Polakovič.