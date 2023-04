Novinky v prípade postrelenej kadetky Mišky: Vypovedala pred vyšetrovateľkou! Prišla za ňou do nemocnice

Podľa informácií TV Markíza, ktorá správu priniesla, trval výsluch približne dve hodiny. So samotným obvineným inštruktorom sa kadetka nestretla a ani ho vidieť nechce. Ako povedala, neexistuje nič, čo by mohlo ospravedlniť to, čo sa stalo.

Archívne video: Nešťastná udalosť na Policajnej akadémii: Inštruktor postrelil študentku!

K udalosti došlo 1. marca v priestoroch streleckého polygónu Akadémie PZ v Bratislave. Študentku Mišku (20) so zraneniami previezli do nemocnice. Pedagóga Vladimíra Šeparneva polícia obvinila z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Miška mala navyše v posledných dňoch ďalšie komplikácie, čo si vyžiadalo jej ďalšiu hospitalizáciu. Išlo o infekciu nemocničnou baktériou.

Prezidentka Zuzana Čaputová pre incident minulý týždeň odvolala z funkcie rektorku Akadémie Policajného zboru Luciu Kurilovskú. "Dovoľte mi informovať Vás, že prezidentka Zuzana Čaputová dnes vyhovela návrhu ministra vnútra Romana Mikulca a odvolala Luciu Kurilovskú z funkcie rektorky Akadémie Policajného zboru," uviedol palác v piatkovom vyhlásení.