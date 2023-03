Povodne za druhý polrok 2022 spôsobili škody za vyše 1,24 milióna eur

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: gettyimages.com

BRATISLAVA - Povodne spôsobili za druhý polrok minulého roka škody za vyše 1,24 milióna eur. Zasiahnuté boli štyri kraje, a to Prešovský, Košický, Žilinský a Banskobystrický kraj. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktorú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.