Meteorológovia vydali hydrologickú výstrahu pred prívalovou povodňou

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: gettyimages.com

BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal hydrologickú výstrahu druhého stupňa pred prívalovou povodňou. Predbežne by mala platiť pre okresy Komárno a Nové Zámky-juh do 19.30 h a pre okresy Ilava, Púchov, Považská Bystrica a Bytča do 22.45 h. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.