Ceny potravín a nápojov išli opäť hore! Inflácia dosiahla doterajšie maximá, dobré správy v nedohľadne

Archívne video: Nová makroekonomická prognóza: HDP Slovenska porastie v tomto roku o 1,3 %, inflácia bude jednociferná

Najväčší vplyv na infláciu mali rastúce ceny potravín, ktoré vo februári v porovnaní s januárom vzrástli o 1,7 %. Najzásadnejší vplyv z hľadiska váhy vo výdavkoch domácností mal rast cien chleba a obilnín o 2 %, potom nárast cien zeleniny o 9,9 % a zvýšenie cien cukru a cukroviniek o 2,4 %.

Druhý najväčší vplyv na infláciu mal rast cien v odbore bývanie a energie. Spolu za dva mesiace roku 2023 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 15,3 % (za domácnosti zamestnancov o 15,2 %, za nízkopríjmové domácnosti, za domácnosti dôchodcov zhodne o 16,2 %).

"Potraviny a bývanie sú oblasti, na ktoré Slováci zo svojich rodinných rozpočtov míňajú najviac. Potraviny ukrajujú z nákladov domácností približne pätinu, v prípade bývania ide dokonca o cca štvrtinu celkových spotrebných výdavkov. Aj preto sú spotrebitelia na ich vyššie ceny citlivejší. Medziročné tempo zdražovania vo februári mierne zrýchlilo v oblasti potravín a nealkoholických nápojov a to na 27,8 %. V prípade cien bývania prišlo k miernejšiemu cenovému rastu a to o 14,3 %. Obe tieto oblasti sa vďaka ich mohutnému zastúpeniu v spotrebnom koši podpisujú pod vysokú infláciu v krajine," uviedla analytička WOOD & Company Eva Sadovská.

Poukázala na to, že oproti februáru 2022 zaznamenali výrazný nárast cien už spomínané potraviny a nealkoholické nápoje a to o 27,8 %. "Zákazníci v obchodoch platili výrazne viac v podstate za všetky kategórie potravín – za mlieko, syry a vajcia (37,1 %), oleje a tuky (32,5 %), mäso (29,5 %), chlieb a obilniny (28,0 %), cukrovinky a sladké potraviny (26,8 %), zeleninu (25,6 %), ryby a morské plody (19,7 %) a ovocie (13,5 %). Nealkoholické nápoje zdraželi o 19,2 %. To v praxi znamená, že kým vo februári 2022 urobili Slováci a Slovenky nákup potravín za 100 eur, vo februári 2023 to bolo takmer 128 eur," povedala.

Prečo sú potraviny výrazne drahšie?

Dôvodov, prečo sú potraviny aj naďalej výrazne drahšie, je podľa nej niekoľko. Producenti uvádzajú ako jeden z hlavných dôvodov vyššie ceny energií, ktoré sú dôležitým výrobným vstupom. "Počas vlaňajšieho roka sme boli svedkami ale i vysokej ceny ropy na svetových trhoch a následne rekordných cien pohonných látok. Nakoľko potraviny je potrebné nielen vyrobiť, ale aj do obchodov prepraviť, drahý benzín a nafta boli jedným z faktorov, ktorý prepisoval cenovky na potravinách smerom nahor," uviedla analytička.

Hoci pripúšťa, že to znie už ako klišé, no faktom zostáva, že v prípade cenotvorby potravín zohráva svoju rolu počasie. To má následne dopad na stav úrody, teda na rastlinnú výrobu a následne aj na živočíšnu výrobu, čiže na chov zvierat a to v podobe napríklad drahšieho krmiva. "Nedostatok niektorých druhov napríklad zeleniny znamená ich vyššiu cenu. Obchodníci upozorňujú už dlhší čas aj na vyššie náklady, ktoré majú spojené so zabezpečením hygienických a bezpečnostných opatrení. Potravinári zase vyššie náklady pociťujú napríklad aj kvôli ekologizácii výroby, zavádzaniu nových technológií či kvôli drahším obalovým materiálom," poukázala.

"Najzastúpenejšia položka spotrebného koša bývanie vo februári 2023 zaznamenala medziročný nárast cien o 14,3 %. Výraznejší nárast si na svoje konto pripísala údržba a oprava obydlí (20,2 %), nasledovali dodávka vody a rôzne služby týkajúce sa obydlia (15,5 %), imputované nájomné za bývanie (14,6 %) a v neposlednom rade elektrina, plyn a ostatné palivá (14,4 %)," dodala.

Medziročný rast cien v doprave, ktorý počas posledných mesiacov spomaľoval, vo februári otočil a došlo k zrýchleniu tempa zdražovania na 8,3 %. "Ceny pohonných látok síce medziročne rástli pomalšie a to o 3,7 %, avšak v prípade dopravných služieb prišlo k prudšiemu nárastu cien a to o 18 %. Dôvodom boli vyššie ceny ako pred rokom predovšetkým v leteckej a v cestnej osobnej (autobusovej) doprave. V oblasti reštaurácie a hotely zdraželi ceny o 19,6 %, pričom v prípade stravovacích zariadení išlo o nárast cien na úrovni 20,2 % (pod vplyvom drahšieho stravovania v jedálňach), v prípade ubytovacích služieb o 11,3 %," skonštatovala Sadovská.

Zdražovanie výraznejšie pociťujú nízkopríjmové domácnosti a domácnosti seniorov, v prípade ktorých inflácia dosiahla až 16,3 %. Inflácia prepočítaná pre domácnosti zamestnancov dosiahla vo februári 15,3 %.