Zastropované ceny ľudí absolútne sklamali: Tvrdé slová adresované obchodom aj vláde! TOTO si myslia

Dohodu na cenovom strope oznámili obchodníci a rezort pôdohospodárstva minulý piatok. Konkrétny zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, si zostavila každá zo zainteresovaných sietí predajní sama. Okrem presných zoznamov zverejnených na webových stránkach jednotlivých reťazcov sú výrobky označené tiež príznačným štítkom aj v samotných poredajniach. Zákazníci sa tak priamo s košíkom v ruke môžu dozvedieť, že tovar, ktorý kupujú, by v dohľadnej dobe nemal zdražieť.

Video: Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan o zastropovaní cien niektorých potravín na tri mesiace

Veľké ovácie však cenový strop zatiaľ medzi zákazníkmi nevzbudil. „Žiadne ceny, ktoré zastropovali, nie sú nižšie, ako sme čakali. Takéto riešenie vyhovuje vláde a obchodom. Nič pre obyčajných ľudí,“ skonštatovala pre Topky.sk jedna z našich čitateliek. „Zastropovali vysoké ceny. Mali ich najprv znížiť a potom zastropovať,“ myslí si ďalšia.

„Najväčší strop je to, že zastropovanie prišlo v hodine 12:05 teda už po zvyšovaní cien. Čiže ceny zastropovaných potravín ako víno, treska a podobné bludy stoja tak isto ako stáli pred týždňom. Namiesto toho mohli zaviesť zníženú daň na základné potraviny ako maslo, mlieko, múka, olej, chleba a bolo by to efektívnejšie. Takto je to nič, ale úplne, že nič,“ myslí si ďalší zákazník. "Prečo to nespravili v decembri alebo januári? To akože čo teraz stropuju, keď už sa ceny stabilizovali a dokonca sa znížili zo zbytočne nadhodnotených cien...?“ zaznela otázka.

Kritika prichádza z viacerých strán

Okrem toho je táto novinka ostro kritizovaná aj zo strany opozičných politikov. „Pre spotrebiteľov to môže na prvý pohľad vyzerať ako správne opatrenie v dobe zvyšujúcej sa inflácie. Nie je však pravda, že ľudia budú kupovať lacné potraviny. Reťazce zastropovali na tri mesiace ceny tých potravín, ktoré budú pravdepodobne postupne klesať. Na druhej strane, napríklad cena bravčového mäsa, ktorá bude zrejme v najbližších mesiacoch stúpať, zastropovaná nie je,“ upozornila strana SaS.

Nezaradený poslanec Patrick Linhart zasa hovorí o podozrení, že došlo k podvodu na zákazníkoch. „Pripadá mi to príšerné a nenormálne,“ tvrdí. „Vyzývam MPRV a reťazce, aby zverejnili pôvodné ceny zastropovaných potravín od minulého týždňa až po dnešný deň, aby sme vedeli, akou cenotvorbou potraviny prešli a či zastropovanie nie je obyčajným podvodom," povedal.

O podvode hovorí aj strana Smer-SSD. Podľa Hlasu–SD musí zasa minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan pre „kartelovú dohodu s obchodnými reťazcami o cenách potravín“ odstúpiť z funkcie. „Je neakceptovateľné, aby minister Vlčan, ktorého platia zo svojich daní slovenskí občania, prezentoval aktivity obchodných reťazcov predražujúce potraviny, tvrdiac, že to má pomôcť najmä sociálne slabším skupinám obyvateľstva,“ uviedli.

Ostré námietky majú aj samotní potravinári, ktorí okrem iného vyčítajú, že dohoda sa zrodila štýlom „o nich bez nich“. Tiež tvrdia, že niektorí slovenskí potravinári zaznamenali počas minulého týždňa, už niekoľko hodín pred oficiálnym ohlásením stropovania cien na spomínanej tlačovej besede, tlak zo strany obchodníkov na zníženie odbytových cien niektorých druhov potravín. „Odmietame, aby sa cenový tlak takýmto spôsobom prenášal priamo na plecia potravinárov. Kto bude znášať cenový tlak počas najbližších troch mesiacov? Potravinári. Ministerstvo sa ani nepokúsilo spolupracovať s potravinármi a spoločne hľadať iné a efektívnejšie riešenia na zamedzenie stále rastúcej inflácie,“ argumentujú.

Vlčanov rezort kartelovú dohodu odmieta

Vlčanovo ministerstvo sa však bráni. Iniciatíva Protiinflačná garancia podľa rezortu pôdohospodárstva "v žiadnom prípade" nie je kartelovou dohodou. "Treba zdôrazniť, že zoznamy druhov potravín zaradených do Protiinflačnej garancie si robia samotné obchodné reťazce," uviedli. Agrorezort iniciatívu Protiinflačnej garancie vníma ako prejav spoločenskej zodpovednosti a vyzýva k nej a zároveň k prospotrebiteľskému správaniu aj potravinárov. "Ministerstvo striktne dodržiava svoje zákonné kompetencie a do dodávateľsko-odberateľských vzťahov a cenotvorby obchodných reťazcov nezasahuje," doplnilo ministerstvo pôdohospodárstva.