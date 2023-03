Smer-SD kritizuje zastropovanie cien potravín: Ide o podvod so súhlasom vlády

BRATISLAVA - Zastropovanie cien potravín je podvod so súhlasom vlády. Uviedli to v utorok na tlačovej konferencii predstavitelia opozičnej strany Smer-SD v súvislosti s piatkovou (17. 3.) dohodou agrorezortu a obchodných reťazcov na trojmesačnom zmrazení cien potravín.

"Nie je možné, aby bez konzultácie so zainteresovanými výrobcami, dodávateľmi, predstavitelia obchodných reťazcov sami prišli s myšlienkou, že idú zastropovať ceny nejakých vybraných výrobkov," priblížil predseda strany Robert Fico. V zoznamoch reťazcov so zastropovanými potravinami sú podľa neho aj položky, ktoré nemajú so základnými potravinami nič spoločné.

VIDEO: Zastropovanie cien potravín je podľa Smeru podvod so súhlasom vlády

Opozičná strana podľa Fica navrhuje budúci týždeň na úrovni podpredsedu parlamentu zorganizovať stretnutie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (pekári, mliekari, a podobne), odborov, Slovenskej obchodnej inšpekcie a obchodníkov. "Pochopiteľne, musia tam byť aj predstavitelia obchodných reťazcov. A budeme pozývať aj poslancov, ktorí sa budú vyjadrovať k problematike, čo môže štát urobiť napríklad pre kompenzáciu vysokých cien energií," avizoval predseda Smeru-SD. "Som rád, že poľnohospodári a potravinári sa nenechali vtiahnuť do tohto marketingového kroku zo strany ministerstva pôdohospodárstva a hlavne reťazcov," doplnil podpredseda strany Smer-SD Richard Takáč.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Iniciatíva Protiinflačná garancia podľa MPRV "v žiadnom prípade" nie je kartelovou dohodou. "Treba zdôrazniť, že zoznamy druhov potravín zaradených do Protiinflačnej garancie si robia obchodné reťazce samy," uviedol v reakcii na Smer-SD odbor komunikácie MPRV. Agrorezort iniciatívu Protiinflačnej garancie vníma ako prejav spoločenskej zodpovednosti a vyzýva k nej a zároveň k prospotrebiteľskému správaniu aj potravinárov. "Ministerstvo striktne dodržiava svoje zákonné kompetencie a do dodávateľsko-odberateľských vzťahov a cenotvorby obchodných reťazcov nezasahuje," doplnilo ministerstvo pôdohospodárstva.