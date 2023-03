Tvrdé zrkadlo pre mladých Slovákov: V tomto zaostávajú za rovesníkmi z Česka! Dokonca sme si pohoršili

Slovensko aktuálne zápasí s rekordnou, viac ako 15 % infláciou a čísla ukázali, že mladým Slovákom nie je ľahostajná, práve naopak. „Až 75,9 % mladých Slovákov a Sloveniek (vo veku 18 – 26 rokov) vníma výrazné zdražovanie ako riziko, ktoré ovplyvňuje ich osobné financie. Obava z pomalého rastu platov sa týkala 44 % opýtaných, rastúce úroky na pôžičkách (vrátane hypotéky) trápia 34 % mladých. Kvôli rastúcim cenám muselo siahnuť na svoju finančnú rezervu 39 % mladých mileniálov. Ako problém vnímame i fakt, že finančnú rezervu nemá až 16,3 % spomedzi opýtaných,“ uviedla analytička spoločnosti WOOD & Company Eva Sadovská.

Sme ochotní vzdať sa jedla

Mladí Slováci majú jasno v tom, čoho by sa vzdali, ak by ich do toho finančná situácia dotlačila. V prípade, ak by si museli niečo odoprieť, aby sa vošli do rodinného, respektíve osobného rozpočtu, by mladí ľudia oželeli jedlo z reštaurácií. Odpovedalo tak až 40,4 % opýtaných. Nasledovali nové oblečenie, dovolenka či nové vybavenie do domácnosti s podielmi 35,5 %, 33,3 % a 31,2 %.

„Len pre zaujímavosť, až 61,0 % opýtaných Slovákov vo veku 18 – 26 rokov uviedlo, že ich čistý mesačný príjem je do 400 eur. Na druhej strane príjem od 401 eur do 1 200 eur uviedlo dovedna takmer 37 % mladých respondentov. Výška príjmov súvisí s tým, že ide zväčša o študentov. Vyplynulo to z najktuálnejšieho prieskumu Indexu investičnej gramotnosti (IIG), ktorý na Slovensku realizovala investičná platforma Portu spolu s výskumnou agentúrou IPSOS v závere roka 2022,“ poukázala analytička.

Česi sú na tom lepšie

Ako upozornila Sadovská, nie len v súvislosti s rekordne vysokou infláciou sa stále intenzívnejšie hovorí o investovaní ako o prevencii pred stratou hodnoty úspor. Čo sa týka postoja mladej generácie k investovanou, tak podľa IIG si v otázkach investovania verí 51,1 % respondentov vo veku 18 – 26 rokov, čo je viac oproti údaju za celú populáciu SR, teda všetkých ľudí vo veku 18 – 65 rokov, na úrovni 39,4 %. „Na druhej strane práve táto veková kategória vo väčšej miere nepozná správne odpovede na otázky týkajúce sa investovania a v indexe investičnej gramotnosti dosahuje podpriemernú úroveň 97,1 bodu (v porovnaní s indexom za SR na úrovni 100,6 bodu). Pozitívom je, že záujem mladých o investovanie na Slovensku rastie,“ uviedla.

Mladá generácia Slovákov nepozná rozdiel medzi investovaním a sporením, pomerne často si neuvedomuje, že výnosy pri investovaní nie sú zaručené a mylne očakáva, že ak v minulosti výnosy rástli, bude to tak aj naďalej. Problémom sú tiež problémy s počítaním percent a nedostatky v téme zloženého úročenia.

Zato Česi sú na tom v tomto smere lepšie. V investičnej gramotnosti mladí ľudia zo Slovenska významne zaostávajú za svojimi rovesníkmi. „Navyše, kým mladí Česi si v investičnej gramotnosti oproti roku 2021 polepšili, Slováci v tomto veku dosiahli medziročne slabšiu úroveň indexu. V Českej republike zároveň mileniáli dosahujú najvyššie úrovne investičnej gramotnosti spomedzi všetkých vekových kategórií, čo sa o Slovensku povedať nedá,“ dodala analytička.