Dôchodky nestíhajú dobiehať zdražovanie: Ak dostávate túto sumu, žijete pod hranicou chudoby! Dôchodcovia sa búria

Galéria fotiek (2) Nová valorizácia dôchodkov musí prísť skôr. Jednota dôchodcov tvrdí, že do januára čakať nemôžu.

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Spoločnosť sa dnes dostala do situácie, kedy nestačí už ani rekordné zvyšovanie penzií. Ak máte dôchodok v takejto výške, mali by ste si začať robiť starosti. Podľa Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) patríte medzi ľudí ohrozených chudobou. Pokiaľ nedôjde v tomto roku ešte k jednej valorizácii, seniori to nezvládnu, tvrdí.