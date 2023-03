Tieto potraviny počas nasledujúcich troch mesiacov v reťazcoch nezdražia! Od pondelka ich spoznáte podľa označenia

BRATISLAVA - Niektoré základné potraviny by nemali počas nasledujúcich troch mesiacov zdražovať. Vyplýva to z iniciatívy obchodných reťazcov, o ktorej v piatok informoval dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan spolu s predsedom Slovenskej aliancie moderného obchodu Martinom Krajčovičom a viceprezidentom Zväzu obchodu SR Filipom Kasanom.

Rozsah produktov so zastropovanými cenami bude u každého z obchodných reťazcov iný, no ide hlavne o potraviny domáceho pôvodu. Minister Vlčan uviedol, že zastropovanie bude platiť od pondelka 20. marca, pričom potraviny so zastropovanou cenou budú označené logom "Protiinflačná garancia".

"Som veľmi rád, že sme na ministerstve prijali iniciatívu so zástupcami ôsmich najväčších obchodných reťazcov o zastropovaní približne 400 najmä slovenských potravín," dodal Vlčan.

Cieľom iniciatívy podľa Kasanu je chrániť spotrebiteľov pred zdražovaním, no bez deformovania trhu štátnymi zásahmi. "Členovia zväzu obchodu podpisom deklarácie o cenovej stabilite spred roka prijali záväzok, že k cenotvorbe potravín budú pristupovať citlivo a obchodné marže nebudú zvyšovať. Tento záväzok sme dodržali a ceny potravín rástli len z dôvodu zvýšenia odbytových cien našich dodávateľov," uviedol Kasana.