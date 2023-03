PRIESKUM Viac ako polovica Slovákov chce v nedeľu otvorené obchody

Doplnila, že otázka znela, či by chceli, aby boli obchody v nedeľu zatvorené. Možnosť jednoznačne nie alebo skôr nie označilo 52 % respondentov. Na druhej názorovej strane bolo presne 30 % odpovedajúcich. Odpovede ľudí, ktorí pracujú v maloobchode, priniesli pomerne vyrovnané skupiny zástupcov dvoch rozličných názorov. Za obchody, ktoré by mali zostať otvorené aj v nedeľu, bolo presne 42 % respondentov dopytovania spomedzi zamestnancov v tomto odvetví. Za zatvorenie sa priklonilo 41 % odpovedajúcich.

Archívne video: Poslanci diskutujú o zatvorení obchodov v nedeľu

Za otvorené obchody sú ľudia v každom kraji SR. Najvyšší podiel bol v košickom regióne, kde bolo za otvorené obchody 60 % a v Bratislavskom kraji, kde to bolo 55 % opýtaných, vyčíslila manažérka. "Naopak, najnižšia podpora otvorených obchodov v nedeľu bola v Prešovskom kraji," uviedla Richterová. Povolený nedeľný predaj tam schvaľuje 45 % respondentov. Za zatvorené obchody tam bolo 35 % ľudí.

Iba 5 percentám opýtaných, ktorí pracujú v nedeľu, to nevyhovuje

Z opýtaných má 19 % zamestnanie, ktoré počíta s nedeľnou prácou. Spomedzi nich je 10 % odpovedajúcich, ktorým práca počas tohto dňa vyhovuje. Oproti tomu 5 % ľudí v prieskume označilo, že im to nevyhovuje. Možnosť pravidelného alebo menej častého nedeľného nakupovania označilo 53 % opýtaných. Približne tretina respondentov ide v nedeľu do obchodu iba v nevyhnutných prípadoch a 8 % ľudí nedeľné nakupovanie nepraktizuje, uzavrela manažérka výsledky dopytovania. Dodala, že sa zapojilo 1787 respondentov z celého Slovenska. Údaje sa zbierali online od 24. februára do 7. marca.