Zvrat v prípade košického župana Trnku? Podnikateľ poslal súdu list: Do kauzy v ňom zatiahol aj Sulíka! Šéf SaS reaguje

BRATISLAVA – Karty v prípade obvineného košického župana zamiešal podnikateľ Daniel Leysek. Najvyššiemu súdu, ktorý rozhodoval o tom, či pôjde Rastislav Trnka do väzby, poslal pred pojednávaním list, v ktorom tvrdí, že župan mal krytie od predsedu SaS Richarda Sulíka.

Košický podnikateľ sa o Rastislavovi Trnkovi vyjadril, že „kradol 365 dní v roku“ už počas svojho prvého funkčného obdobia a to celých päť rokov. Aktuálne prípady sú podľa jeho slov len „odrobinky.“ Svedkom korupcie v Košickom samosprávnom kraji mala byť vraj opakovane aj Leysekova dnes už nebohá dcéra, ktorá počas Trnkovho prvého funkčného obdobia pracovala na úrade.

Video: Rastislav Trnka zostáva stíhaný na slobode: Prvé slová po rozhodnutí súdu!

V spomínanom liste okrem iného padlo aj meno exministra hospodárstva a šéfa SaS Richarda Sulíka. Ako píše Leysek, Sulík mal Trnku kryť. Dvojica mala spolu v rokoch 2021 a 2022 ísť aj do Dubaja a do Švédska.

Trnkova obhajkyňa Iveta Rajtáková však podnikateľove tvrdenia spochybnila. List ich vraj neprekvapil, lebo Leysek jeho zaslanie avizoval ešte minulý týždeň.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/ Ramon Leško

Faktom v tomto prípade je, že Sulík a Trnka spolu v marci 2022 leteli do Göteborgu. Nešlo však o dovolenku. Podľa denníka Korzár, ktorý na túto cestu upozornil, boli cieľom návštevy rokovania s možnými investormi, ktorí zvažovali svoje investície v strategickom parku Valaliky v blízkosti Košíc. Ani jeden z nich v tom čase nepotvrdil, či rokovali aj s Volvom. Ako už dnes vieme, tento investor zamieril nakoniec práve na východ Slovenska.

Trnka bol tiež členom delegácie, ktorá cestovala na Expo 2021 do Dubaja. Išlo o známy prípad zverejnenia pasov členov delegácie. Trnka patril rovnako ako Sulík k tým, ktorých pasy boli zverejnené niekoľko dní na známom českom serveri Ulož.to. Okrem Trnku však boli členmi delegácie aj trnavský župan Jozef Viskupič či bratislavský župan Juraj Droba. Trnka tak nebol jediným predsedom VÚC, ktorý vtedy do Dubaja letel. Aj v tomto prípade išlo o pracovnú cestu.

Čo sa týka vzťahov s SaS, tak v prvých voľbách do VÚC kandidoval Trnka okrem iných subjektov aj s podporou SaS. V roku 2022 to však tak už nebolo. Dôvodom bola známa kauza teplomery. „Obávam sa, že táto kauza košického župana Trnku je ‚na uterák‘, teda mal by odstúpiť. Pre mňa osobne je toto sklamaním,“ vyhlásil pred voľbami Sulík. Vysvetlil, že Trnka s ich podporou nemôže počítať a jeho konanie označil za nevyspytateľné. SaS Trnku nakoniec skutočne nepodporila. Kandidoval s podporou strán KDH, Aliancia, Starostovia a Nezávislí kandidáti, Šanca, DS.

Richard Sulík odmietol, že by bol s Trnkom v minulosti na dovolenke. Leysekove tvrdenia označil za klamstvo. Pripomenul tiež, že už v decembri 2021 dal jasne najavo, že predseda Košického samosprávneho kraja by mal z funkcie odísť. Odkázal tak na vyššie zmienený výrok o tom, že Trnka "je na uterák." Keďže jeho konanie vysvetlené nebolo, vo voľbách nedostal podporu SaS.

Čo sa týka Trnku, toho Najvyšší súd SR v pondelok do väzby nevzal. Na rozdiel od ŠTS však vidí dôvody na Trnkovo trestné stíhanie.