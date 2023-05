Príchod Volva si v Košickom kraji vyžiada investície za 30 miliónov eur

KOŠICE - Príchod automobilky Volvo do priemyselného parku Valaliky si v Košickom kraji vyžiada investície za 30 miliónov eur. Najväčšou položkou by mal byť rozvoj a údržba ciest. Po pondelkovom (15. 5.) spoločnom pracovnom stretnutí so zástupcami Ministerstva hospodárstva SR a spoločnosti Valaliky Industry Park o tom na svojej webovej stránke informuje Košický samosprávny kraj (KSK).