Dzurindovci si už pobehali patentový úrad: Viac ako povedomé predvolebné slogany, z tohto razí nostalgia!

archívne video

Na to, že Modrá koalícia si bola už v zárodku splniť tieto povinnosti, upozornil portál Aktuality.sk. Mnohým sa určite pripomenú aj nostalgické pocity, keď uvidia slogan, ktorý si Modrá koalícia dala na Úrade priemyselného vlastníctva zaregistrovať ako ochrannú známku. Presne ten istý totiž Dzurinda použil pred vyše dvadsiatimi rokmi v kampani počas volieb v roku 2002. Kampaň vtedy navyše rovnako prebiehala v lete a Dzurindov tím si vtedy dokonca nechal vypracovať aj volebnú pieseň "Modrá je dobrá.", čo dopĺňal svojou jazdou na bicykli ako napríklad aj na fotografii nižšie v Budimíre z toho istého roku.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR - Milan Kapusta

Ochranná známka je rovnaká, ako slogan SDKÚ pred rokmi

Keďže sme už v úvode spomínali nostalgiu, vrátime s k tomu, čo si to vlastne novo pomenovaná strana Modrá koalícia na Úrade priemyselného vlastníctva vlastne zaregistrovala. Ide o slovný druh ochrannej známky ktorý neprekvapivo znie - Modrá je dobrá. Tento proces je navyše stále v priebehu a ešte neboli zrejme schválené všetky formality, no už z tohto je evidentné, že Dzurinda zrejme pôjde do volieb podobnou cestou, ako v roku 2002.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva SR

"Dali sme si zaregistrovať do rezervy viac ochranných známok," potvrdil poslanec Miroslav Kollár z Modrej koalície s tým, že finálne rozhodnutie o kampaňovom slogane zatiaľ nepadlo.

Modrá koalícia berie modrú farbu vážne

To však nie sú všetky známky, ktoré si modrá koalícia dala koncom januára zaregistrovať. Okrem prvej spomínanej si zaregistrovali aj heslo "Modrí". Bude teda viacero alternatív, ktorou cestou sa nakoniec Dzurindovci v kampani vyberú a týmto spôsobom si chcú raziť všetky možné kampaňové cesty.