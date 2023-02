Termín predčasných volieb už všetci poznáme: TOTO treba očakávať, tvrdí odborník!

Utorkové hlasovanie o termíne predčasných volieb nebolo žiadnym prekvapením. Diskusia medzi politickými klubmi prebiehala vyše mesiaca a už sa mohlo zdať, že k ničomu konkrétnemu nepovedie. Motiváciu však poslancom NR SR dodala prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá pohrozila, že v prípade, ak sa politickí predstavitelia nedohodnú, poverí vedením krajiny úradnícku vládu.

Najväčšia zhoda nakoniec nastala pri septembrovom termíne (30. 09.) za čo pravdepodobne môže dohoda poslaneckých klubov OĽaNO, SaS a Sme rodina. Politické strany sú si blížiaceho sa termínu predčasných volieb vedomé a môžeme očakávať začiatok drsnej predvolebnej kampane. Voličov preto najbližších osem mesiacov čaká len cirkus a sledovanie nezhôd v parlamente.

Každý bude hrať sám za seba!

K celej problematike sa exkluzívne pre Topky vyjadril politológ z EUBA Radoslav Štefančík. „Politické strany už budú hrať každá za seba. Sme totiž už vo volebnej kampani a v nej idú spojenectvá bokom. Strany sa budú naháňať v predkladaní rôznych populistických návrhov,“ vyjadril sa k vývoju politických vzťahov medzi stranami. Neočakáva však, že politický boj v predvolebnej kampani bude ovplyvňovať návrhy zákonov, ktoré nemajú politický charakter a ktoré nebudú v centre mediálnej pozornosti.

Dzurindov návrat rozhodí pomer síl v parlamente, Jablko však veľké šance nemá

Dôležitým prírastkom do rodiny politických strán je Mikuláš Dzurinda, ktorý len prednedávnom ohlásil svoj návrat do politiky. Do volieb plánuje ísť s projektom Modrá koalícia, ktorého bude pravdepodobne patrónom. Politológa sme sa preto opýtali, či predpokladá zo strany Mikuláša Dzurindu nové rozloženie kariet a či má možnosť oslabiť politickú pozíciu strany SMER-SD.

„Dzurinda určite nezoberie hlasy Smeru, ale osloviť môže tých voličov, ktorí pred pádom vlády Eduarda Hegera poškuľovali po SaS. Dôležité je, že my ešte dnes nevieme, kto s kým nakoniec do tých volieb pôjde, preto sa len ťažko odhaduje konečný výsledok. Nemožno vylúčiť ani scenár, že do volieb pôjdu ako ministrany, do parlamentu sa niektoré z nich nedostanú a Hlas so Smerom tak potom budú mať viac kresiel v parlamente,“ komentoval situáciu. Štefančík naznačuje, že problémom v nastávajúcich voľbách môže byť veľké množstvo malých politický strán, čo môže spôsobiť, že len málo z nich prejde prahom parlamentných dverí.

Novým prírastkom je aj demokratická strana Jablko, ktorej vznik len pred pár týždňami ohlásila bývala členka predsedníctva strany SaS Lucia Ď. Nicholsonová. Štefančík si však myslí, že jej strana má v aktuálnej politickej atmosfére len malé šance. „Zatiaľ sa na iniciatíve pani europoslankyne iba usmievam a nemožno vylúčiť, že spolu so mnou aj drvivá slovenských voličov,“ komentuje so značnou mierou humoru.

Výsledky predčasných volieb sú zatiaľ neisté: Na presnejšie odhady si ešte musíme počkať

Často kladenou otázkou medzi voličmi je samozrejme aj možný výsledok parlamentných volieb. Každý z nás chce vedieť, či v parlamente môže očakávať svojho favorita a na odhady či prieskumy určite čakajú aj ľudia, ktorí pri vhadzovaní volebného lístka radi taktizujú. Podľa Štefančíka je však na odhad výsledku ešte príliš skoro. „Na túto otázku by sme sa mohli začať baviť rovných 90 dní pred voľbami. Vtedy nám totiž bude jasné, keďže v zákone sa tak píše, kto s kým áno a kto s kým nie,“ uzatvára.