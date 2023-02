Tajné stretnutie Dzurindu s KDH! Ponuka na predvolebné spájanie sa skončila fiaskom: Tieto slová Mikiho nepotešili

BRATISLAVA - Z veľkého spájania môže byť na konci dní len veľká fraška a sklamanie. Podľa posledných informácií totiž zatiaľ nič nenaznačuje tomu, že by malo dôjsť k spájaniu medzi Modrou koalíciou expremiéra Mikuláša Dzurindu a Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH) Milana Majerského. Aj keď Dzurindovi sa vo vzdialenej minulosti podarilo túto stranu pritiahnuť na svoj breh, teraz to už tak jednoducho nevyzerá. Dzurinda totiž odišiel z rokovaní ohľadom filozofie spájania, ktorú razil aj na tlačovke, zrejme sklamaný.

"Nerobíme to iba pre najbližšie parlamentné voľby," povedal koncom januára pri predstavovaní svojho tímu Mikuláš Dzurinda, pričom predstavil aj názov strany a jej logo. "Dnešná politická kultúra, predovšetkým v parlamente, je ďalej neudržateľná," poznamenal Dzurinda s tým, že ak chcú ako demokratické strany zvrátiť dnešný stav v prieskumoch, musia sa spájať. Pochopiteľne bolo ako prvé na rane spomínané aj KDH. To už raz pod Dzurindovými krídlami do volieb išlo - v roku 1998. Dzurinda to skúša opäť, no nie je to také jednoznačné, ako kedysi.

Rokovanie ohľadom spájania mal Dzurinda očividne v rozvrhu počas štvrtka. V tom čase sa stretol s vedením KDH. To po tomto rokovaní vydalo pomerne pesimistické stanovisko, čo sa týka témy spájania. "Na postoji KDH sa nič nemení a na voľby sa pripravujeme samostatne. Modrá koalícia musí predstaviť svoje programové tézy, hodnotový rámec a personálne obsadenie," píše nespokojne vedenie KDH, ktoré už skôr avizovalo, že pôjde do volieb samostatne. KDH sa pritom podľa prieskumov už pár mesiacov pohybuje nad hranicou zvoliteľnosti, čo je 5%.

Spájanie zrejme ale nie je úplne zavrhnuté, keďže ešte je niekoľkomesačný priestor na rokovanie, čo spomínal na tlačovke aj sám Dzurinda. "Nasledujúce obdobie ukáže, či sú medzi nami vôbec nejaké prieniky," dodali kresťanskí demokrati.