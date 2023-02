Zemetrasenie v pravici! Pomer síl pred voľbami má zmeniť rozhodnutie premiéra Hegera: Dzurinda, KDH alebo šokujúci zvrat

Galéria fotiek (5) Heger zrejme pôjde cestou založenia vlastnej strany.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta, Jakub Kotian, Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Parlament sa dohodol, predčasné voľby boli ústavnou zmenou a následným určením termínu stanovené definitívne na 30. september 2023. Je to dátum, ktorý rozhodne dáva viacerým novým subjektom viac času na mediálne povedomie a predstavenie voličom. Zrejme aj s týmto kalkuluje poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO), ktorého cesty s Igorom Matovičom sa zrejme definitívne rozídu. Jeho ďalšie politické kroky môžu byť bližšie, než by ste si mysleli. A nie, nebude to ani Majerského KDH a ani Dzurindova Modrá koalícia, kam vstúpi. Pôjde o tretiu možnosť!