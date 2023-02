Expert na umývačky riadu varuje pred piatimi CHYBAMI, ktoré bežne robíme: Vyhnite sa hlavne tejto

Ashley Iredale sa podelil s Daily Mail o najčastejšie chyby, ktoré bežne robia majitelia umývačiek riadu. Mnohé sa budú týkať aj vás.

Nedávajte tabletu na umývanie do dávkovača

Odborník tvrdí, že by ste sa nemali obťažovať vkladaním tablety do dávkovača umývačky. Považuje to za úplne zbytočné. Riad sa totiž umyje rovnako dobre, ak tabletu vhodíte do spodnej časti zariadenia. Iredale vysvetlil, že priehradky sú určené na práškové pracie prostriedky, aby sa zabránilo ich spláchnutiu do odtoku, ale tablety to neurobia. "Tablety sú na to príliš veľké. Ak sú od začiatku voľne uložené, dáva to rozpustnému obalu náskok pri prvom opláchnutí, takže samotná tableta je od začiatku pracieho cyklu ľahšie dostupná."

Riad dopredu neoplachujte

Oplachovaním riadu pred vložením do umývačky sa plytvá vodou a navyše riad ani nebude čistejší. Rýchle opláchnutie riadu môže v skutočnosti viesť k tomu, že bude špinavší, pretože "oklame" umývačku, aby si myslela, že je už čistý. "Zoškrabte akurát hrubú nečistotu predtým, než riad vložíte do umývačky, ale nie je potrebné ho oplachovať. Riad tak nebude čistejší a spotrebujete len viac vody."

Nechávajte dvierka umývačky občas pootvorené

Zatváranie umývačky riadu medzi umývaniami nie je podľa experta bezpečné. Tesnenie tak nemá šancu vyschnúť, čo býva neskôr dôvodom vzniku plesní a nepríjemných pachov. Ak necháte dvierka mierne pootvorené, zabránite množeniu baktérií a plesní, pretože dovnútra bude prúdiť kyslík a prostredie nebude také teplé a vlhké. "Tiež je dobré utrieť tesnenia dvierok umývačky riadu mäkkou handričkou ako súčasť rutinného týždenného čistenia, aby ste odstránili zvyšky jedla a udržali tesnenie v dobrom stave."

Nezapínajte poloprázdnu umývačku

Použitie nenaplnenej umývačky je neefektívne hneď z niekoľkých dôvodov. Budete zbytočne míňať peniaze na vodu a energiu, pretože umývačka riadu spotrebuje rovnaké množstvo elektriny a vody bez ohľadu na to, do akej miery je zaplnená. Plná umývačka riadu lepšie schne, pretože sa riad zohrieva horúcou vodou, potom si toto teplo udrží a pomáha tak lepšie riad vysušiť.

Nedávajte do umývačky ostré nože

Posledným tipom odborníka je, aby ste nikdy nedávali do umývačky ostré nože, ak ich nechcete poškodiť. Proces umývania môže totiž otupiť ostré hrany a drsné chemikálie v kombinácii s vlhkým prostredím zas môžu spôsobiť koróziu ocele. Kvalitné ostré nože preto radšej umývajte len ručne.