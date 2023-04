Jarné upratovanie si zaslúži aj vaše auto: Pozrite si osvedčené triky, vďaka ktorým to budete mať raz-dva!

BRATISLAVA - Uprataný dom alebo byt, vytriedené oblečenie, poriadok v garáži alebo v pivnici, no stále tomu niečo chýba. Tentokrát by ste sa mohli zamerať na vaše auto. Ak v ňom trávite veľa času, bude pravdepodobne špinavšie ako si myslíte. Pridajte ho na svoj zoznam jarného upratovania a nezabudnite použiť tieto jednoduché triky.

Skôr ako sa začnete venovať exteriéru auta je potrebné sa zamerať na čalúnenie. Po odstránení všetkých papierikov, bločkov a zabudnutých vecí po deťoch sa pustite do vysávania. Najskôr povysávajte sedačky a až potom podlahy. Uistite sa, že dosiahnete aj na tie menej dostupné miesta pomocou špeciálnych nástavcov na vysávač. Ak nemáte doma tepovač, alebo si ani neplánujete požičať, skúste overený trik, ktorý sa šíri sociálnymi sieťami ako náhrada za tepovanie.

Handru z mikrovlákna namočte do zmesi z vody a saponátu a omotajte s ňou pokrievku z panvice alebo hrnca. Cez uško panvice vytiahnite okraje handričky tak, aby látka pokryla celú plochu pokrievky. Pokiaľ by vám kraje nedržali, môžete ich zviazať šnúrkou alebo gumičkou. A potom sa už len pustite do čistenia vašich sedadiel. Handričku priebežne vyžmýkajte a namočte do vody so saponátom znovu. Tento jednoduchý trik je možné použiť aj v domácnosti na sedačke alebo kreslách.

Držiaky na poháre sa ľahko vyčistia pomocou poháru, na ktorý natiahnete ponožku. Tá sa dostane aj na ťažšie dostupné miesta a ak ju navlhčíte v zmesi so saponátom čistenie bude o to precíznejšie. Palubnú dosku a stredovú konzolu vyčistite zmesou octu a vody s rovnakým podielom a handričkou z mikrovlákna. V prípade ak sa vám zdajú prieduchy špinavé, pomôže štetec. Ideálne však penový, pretože je porézny a vytiahne všetok prach, zatiaľ čo kefa alebo handrička by prach mohla zatlačiť hlbšie. A potom sa už môžete vrhnúť na exteriér a auto umyváreň.