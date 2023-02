AKTUÁLNE Tretí blok v Mochovciach začal dodávať elektrinu do siete

Tento dôležitý míľnik elektráreň dosiahla necelé tri týždne po tom, ako 13. januára vydal Úrad jadrového dozoru SR súhlas na začatie energetického spúšťania. "Dnešný deň predstavuje zásadný míľnik pre Slovenské elektrárne, komunitu jadrových energetikov i celú krajinu. Od dnes už tretí blok premieňa tepelnú energiu, uvoľnenú v reaktore, na elektrinu. To nám pomôže napĺňať dohodu s vládou, v ktorej sa Slovenské elektrárne zaviazali dodávať lacnú elektrinu pre domácnosti za cenu 61,2077 eura za megawatthodinu, čo predstavuje bezprecedentne nízku cenu elektriny pre domácnosti v rámci EÚ," uviedol generálny riaditeľ SE Branislav Strýček.

Archívne VIDEO

Riaditeľ Atómových elektrární Mochovce Martin Mráz spresnil, že nasledujúce týždne bude nový blok dodávať elektrinu do siete ešte s krátkodobými plánovanými odstaveniami, podľa harmonogramu uvádzania nového bloku do prevádzky. Prifázovaniu k sieti predchádzali skúšky na výkonových hladinách 5, 15 a 20 % nominálneho výkonu reaktora. SE realizovali okrem iného aj skúšky poistných ventilov parogenerátorov, ktoré bolo počuť aj v širšom okolí elektrárne. Slovenské elektrárne však ešte majú pred sebou veľkú časť druhej etapy energetického spúšťania. Zostáva otestovať blok na rôznych výkonových úrovniach od 35 do 100 %. Úplnú funkčnosť 3. bloku a dosiahnutie projektových parametrov potvrdí úspešné ukončenie fázy 144-hodinového preukazného chodu na plnom, 471-megawattovom výkone.