Zúfalý Pellegrini: Po kríze má v parlamente nových prísediacich, no spánombohom, povzdychol si!

Za chrbtom má nových spolusediacich

Predsedu mimoparlamentného Hlasu na chodbe po novom roku v parlamente vyspovedali novinári. Tých zaujímalo aj to, ako vníma návrat do parlamentu po tom, ako sa doň vrátil aj exminister Matovič. "Viete čo, ja som sa najprv zľakol, lebo som si povedal 'Čo tu robí minister?'. Až potom mi došlo, že už je (Matovič, pozn. red.) medzi nami," hovoril o navrátilcovi a lídrovi OĽaNO Peter Pellegrini.

Bude to ešte horšie, ako to bolo, povzdychol si

Ten rozhodne neoplýva radosťou po tom, ako sa víťaz volieb 2020 vrátil späť do pléna. "No, spánombohom, bude to asi ešte horšie ako to bolo. Doteraz som mal za chrbtom Pročka a teraz mám za chrbtom Pročka s Matovičom, tak to bude pre mňa dosť náročné," povedal sklamaný no namotivovaný Pellegrini.

Najnovšie zábery z parlamentu skutočne hovoria o tom, že Matovič a Pročko sú namotivovaní pokračovať aj v novej zostave v parlamente a v týchto chvíľach to vyzerá tak, že Pročko má Matoviča rovno za chrbtom a toto duo bude zase "dýchať na chrbát" spomínanému Pellegrinimu, ktorý z toho istotne nebude dvakrát nadšený.