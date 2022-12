POČASIE sa s nami opäť zahrá: Večer sa pripravte na výrazné zrážky, to však nie je všetko!

archívne video Prvý tohtoročný sneh v Bratislave

Počasie v Európe ovplyvňuje tlaková níž, ktorá sa presúva z Nemecka smerom nad Pobaltie. Prináša výraznejšie zrážky a okolo jej okraja začína do našej oblasti od severozápadu prúdiť studený vzduch, informuje imeteo.sk.

V Belgicku či Nemecku sneží už teraz aj v nižších polohách a vo večerných hodinách studený vzduch prenikne nad susedné Česko a Rakúsko, kde začne tiež snežiť.

Zrážky sa objavia večer

Ochladenie, ktoré príde o niekoľko hodín aj k nám, spôsobí, že začne hranica sneženia klesať z vyšších oblastí do nižších. Večer sa rozprší na západnom Slovensku a v priebehu noci sa už zrážky postupne dostanú nad celé Slovensko. Pôjde predovšetkým o zrážky kvapalné, ktoré budú pomerne výrazné. Ustávať by mali až zajtra vo večerných hodinách a do tej doby prinesú nad naše územie 10 až 20 mm zrážok.

Hranica sneženia bude klesať aj u nás

Spolu s tým, ako sa tlaková níž začne presúvať nad Pobaltie, začne od severozápadu nad Slovensko prenikať chladný vzduch a hranica sneženia sa od západu začne postupne znižovať. Už v noci na severe poklesne do stredných polôh a k ránu sa hranica sneženia dostane aj di nižších polôh.

R áno sa hranica sneženia môže dostať aj na západe Slovenska do nižších polôh a snehové mikulášske vločky by sa mohli objaviť zajtra aj v ďalších lokalitách nášho územia. Prípadné sneženie by nemalo spôsobiť komplikácie, keďže teploty by mali byť stále slabo nad nulou a neočakáva sa mráz.