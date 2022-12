Poriadne pestrá PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa tohto všetkého, koncom týždňa zažijeme teplotný šok

BRATISLAVA - Počas nám v najbližších dňoch dopraje z každého rožku trošku. Bude snežiť, pršať, fúkať silný vietor a očakávať môžeme na niektorých miestach aj poľadovicu. Teploty sa budú pohybovať nad priemerom, najmä koncom týždňa sa výrazne oteplí, kedy by teplota mala dosiahnuť až 11 stupňov Celzia.

PONDELOK

Nad strednú Európu bude od juhozápadu zasahovať brázda nízkeho tlaku vzduchu. Po jej prednej strane bude do našej oblasti prúdiť od juhu až juhozápadu teplý a vlhký vzduch. Oblačno až zamračené a hmlisto. Postupne miestami dážď alebo mrholenie, vo vysokých polohách sneženie. Najnižšia nočná teplota 3 až -2, na juhozápade do 6 st. Najvyššia denná teplota 4 až 9 st., na Horehroní a Spiši ojedinele chladnejšie Slabý, na západe a Honte juhovýchodný vietor 3 až 8, v nárazoch miestami do 14 m/s (10 až 30, 50 km/h). Na hrebeňoch hôr prudký až búrlivý vietor.

UTOROK

Od západu postúpi do našej oblasti studený front spojený s tlakovou nížou nad Škandináviou. Oblačno až zamračené, lokálne hmlisto. Na väčšine územia dážď, vo vyšších, postupne od západu aj v stredných polohách sneženie. K večeru na severe sneženie lokálne aj v nižších polohách. Najnižšia nočná teplota 5 až 0 st. Najvyššia denná teplota 1 až 6, na juhozápade miestami do 8 st. Prevažne slabý, na juhozápade spočiatku juhovýchodný vietor do 7 m/s (25 km/h). Cez deň prechodne západný, na východe prevažne južný vietor 3 až 7 m/s (10 až 25 km/h).

STREDA

Po južnom okraji mohutnej tlakovej níže nad Škandináviou a Baltom k nám bude od západu prúdiť chladnejší morský vzduch. Oblačno až zamračené, ojedinele hmlisto. Miestami - najmä na severe dážď alebo prehánky, od stredných, na severe miestami aj v nižších polohách sneženie. Ojedinele poľadovica. Najnižšia nočná teplota 3 až -3 st. Najvyššia denná teplota 1 až 7 st.

ŠTVRTOK

Nad juhozápadnou Európou, Britskými ostrovmi a Škandináviou sa bude udržiavať rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu. Po jej prednej strane začne do našej oblasti prúdiť od juhozápadu teplý vzduch. Oblačno až zamračené, lokálne hmlisto. Miestami dážď alebo mrholenie, od stredných, postupne len vo vysokých polohách sneženie. Ojedinele poľadovica. Najnižšia nočná teplota 3 až -3 st. Najvyššia denná teplota 1 až 7 st.

PIATOK

Počasie u nás bude ovplyvňovať rozsiahla tlaková níž nad západnou Európou. Po jej prednej strane k nám bude od juhozápadu prúdiť teplý a vlhký vzduch. Oblačno až zamračené, lokálne hmlisto. Na mnohých miestach dážď alebo mrholenie, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplo. Najnižšia nočná teplota 6 až 0 st. Najvyššia denná teplota 5 až 11 st.

Platí výstraha pred vetrom

V pondelok cez deň platí pre Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky a Trnavský kraj výstraha prvého stupňa pred vetrom, buďte preto obozretní.