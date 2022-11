Pripravte sa na radikálnu zmenu počasia: Sneženie čakajte aj v nížinách!

BRATISLAVA – Oblasť nižšieho tlaku, ktorá sa pomaly presúva aj nad naše územie, by mala priniesť v najbližšej dobe snehové zrážky. Vplyvom chladného vzduchu by malo nasnežiť aj v nížinách. Snehu by sa mohla dočkať aj Bratislava.

archívne video Vlani napadol prvý sneh v Bratislave koncom novembra

Od prvého decembra začína meteorologická zima, ktorá potrvá až do konca februára. Typicky jesenné počasie by tak v najbližších dňoch mala vystriedať zima so snehovou nádielkou, informuje imeteo. Počasie by malo byť chladnejšie a na niektorých miestach by sa mohol objaviť aj dážď so snehom.

Prečítajte si tiež Veľká predpoveď počasia na celú zimu: Ak čakáte bohatú snehovú nádielku, sklameme vás!

K zmene by malo prísť v piatok, kedy počasie začne namiesto tlakovej výše ovplyvňovať tlaková níž, ktorá sa nad našu oblasť presunie z Jadranu. Snehové zrážky by sa tak mali objaviť už v piatok popoludní smerom od juhozápadu. "Hranica sneženia by sa mala pohybovať okolo 200 metrov nadmorskej výšky, a tak sneh očakávajte aj vo vyššie položených častiach Bratislavy", informovali meteorológovia. Vo večerných hodinách sa tlaková níž presunie aj nad ďalšie časti západného a stredného Slovenska. Pozor by si mali dať vodiči na poľadovicu, ktorá sa môže vyskytnúť.

Teploty však zatiaľ nenasvedčujú tomu, že sa sneh aj udrží. Mali by sa pohybovať od +2 do -4 stupňov Celzia a tak v Bratislave môže ísť iba o tradičný poprašok.