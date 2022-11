Orbán dostal do vývrtky už aj bývalého ministra: Sólymos mu poslal tvrdý odkaz, môže sa to obrátiť proti Maďarom!

BRATISLAVA/BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér Viktor Orbán tento týždeň poriadne prestrelil, keď uverejnil video s futbalovým šálom starého Maďarska. Toto územie sa rozprestieralo cez hranice terajšieho Maďarska, celkovo pohltilo Slovensko, časť ukrajinského, rakúskeho a rumunského územia. To, že ho mal Orbán na sebe vo videu nie je jeho prvý prešľap medzinárodného rozmeru a po reakcii dotknutých krajín už varovný prst zdvíha aj jeden zo zakladateľov strany Aliancia a exminister životného prostredia László Sólymos.

VIDEO Orbán sa po futbale promenádoval so šálom starého Maďarska:

Predseda maďarskej vlády sa so šálom objavil na videozázname po nedeľňajšom futbalovom zápase maďarskej reprezentácie proti Grécku, kde sa lúčil s odchádzajúcim rekordným 109-násobným futbalovým reprezentantom Balázsom Dzsudzsákom. Veľké Uhorsko, ktoré mal na šále vyšité, zahŕňa okrem súčasného Maďarska aj časti území Srbska a Ukrajiny, ale aj časti členských krajín Európskej únie Slovenska, Rakúska, Chorvátska a Rumunska.

Niekoho to zabaví, iného rozčúli, oboje je zlé, prízvukuje Sólymos

Na toto bizarné video reagovali už spomínané krajiny, no teraz si udrel aj exminister László Sólymos, ktorý Orbána varuje v tom zmysle, že sa toto všetko na konci dňa môže obrátiť proti Maďarom žijúcim na Slovensku. "Viktor Orbán je dostatočne skúseným politikom na to, aby dokázal odhadnúť reakcie na svoje mediálne výstupy. Jeho video so šálom niektorých zabaví, iných rozčúli. Obidve reakcie sa však môžu obrátiť proti nám, Maďarom zijucim na Slovensku," obáva sa Sólymos.

🇭🇺 A JÓ SZLOVÁK-MAGYAR KAPCSOLAT FONTOS A SZLOVÁKIAI MAGYAROK SZÁMÁRA Orbán Viktor van annyira tapasztalt, hogy tudja,... Posted by László Sólymos on Wednesday, November 23, 2022

Aj reakcie na toto video by mali byť rozvážne, pokračuje

Sólymos si myslí, že práve preto by od premiéra Maďarska v budúcnosti očakával viac citlivosti, a jeho susedov, vrátane Slovenska, prosil o viac rozvahy pri reakciách.

Galéria fotiek (2) László Sólymos

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Na incident reagovala aj Ukrajina, Rumunsko či Chorvátsko. Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič vyhlásil, že územné nároky voči Chorvátsku sú "absolútne neprijateľné". Kyjev zareagoval predvolaním maďarského veľvyslanca na Ukrajine.