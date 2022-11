Polícia odpočúvanie exministra Krajčího nezistila, trestné stíhanie prerušili

Polícia ozrejmila, že v prípade sa 16. apríla 2020 začalo trestné stíhanie vo veci prečinu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru spáchaného závažnejším spôsobom konania. "V rámci vyšetrovania boli vykonané viaceré procesné úkony, medzi ktorými bola aj kriminalistická expertíza podozrivého zaisteného zariadenia. Skúmaním bolo zistené, že zariadenie v stave, v akom bolo zaistené, nebolo možné použiť ako odpočúvacie a ani sledovacie zariadenie. Následne na základe zadovážených dôkazov bolo 4. augusta 2020 trestné stíhanie prerušené," uviedla Šimunková.

Odpočúvacie zariadenie mala v Krajčího kancelárii podľa jeho slov nájsť asistentka dva týždne po nástupe do funkcie. Kanceláriu mala zamknúť s tým, že na druhý deň sa zavolá polícia. "No na druhý deň, keď sme prišli do práce, zariadenie tam už nebolo," povedal Krajčí pre Štandard s tým, že ho v noci niekto prišiel vymontovať. Obáva sa, že to potvrdzuje, že priamo na ministerstve sú ľudia, ktorí sú zapojení do informačných tokov nasmerovaných mimo ministerstva. Myslí si, že ľudia, ktorí stáli za údajným odpočúvaním, vďaka tomu spoznali jeho zámery, ktoré sa nepáčili oligarchom. S tým si spája záujem o diskreditáciu jeho osoby.