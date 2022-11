MIMORIADNE z bezpečnostnej rady! Zbraňový škandál s Ruskom a migranti, Heger oznámil, čo si vybral

BRATISLAVA - Bezpečnostná rada SR dnes rokovala o dvoch témach, ktoré v posledných dňoch v spoločnosti najviac rezonujú. Ministri riešili problematiku nelegálnej migrácie aj podozrenia z porušovania pravidiel pri vývoze tovarov do Ruska a Iránu.

video Premiér Heger po rokovaní Bezpečnostnej rady SR

Situácia v súvislosti s nelegálnou migráciou na slovensko-českej hranici nie je štandardná a nemôže to takto podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) pokračovať ďalej. Vo štvrtok sa stretne so svojím českým náprotivkom Petrom Fialom. Diskutovať budú o situácii s nelegálnou migráciou na spoločnej hranici. "Na stretnutí predstavíme návrhy riešení, verím, že nájdeme dohodu, lebo to, čo sa deje na slovensko-českej hranici, nemôže pokračovať," uviedol premiér. Po rokovaní bezpečnostnej rady a scenároch ďalšieho vývoja, ktoré predstavilo na zasadnutí ministerstvo vnútra, sa podľa premiéra ukazuje ako nevyhnutné posilnenie ochrany vonkajšej schengenskej hranice. "V tomto zmysle je potrebné posilniť zmiešané medzinárodné hliadky a tiež jednotky Frontexu na srbsko-maďarských hraniciach," dodal premiér.

V dôsledku nárastu prevádzačstva a nelegálnej migrácie zaviedla ČR na hranici so SR dočasné kontroly.

Hraničné kontroly na vnútorných hraniciach sú neopodstatnené, tvrdí Hamran

"Musím povedať, že som nesmierne rád, že vláda nepodlieha tlakom médií, občanov a politickým tlakom, aby sa zaviedli absolútne nezmyselné hraničné kontroly na slovensko-maďarskej hranice," skonštatoval po zasadnutí bezpečnostnej rady. Prioritou je podľs neho posilnenie ochrany vonkajšej hranice Schengenu, teda maďarsko-srbskej hranice a posilnenie spoločných hliadok, ktoré slovenská polícia zaviedla na maďarskom teritóriu. "Hraničné kontroly na vnútorných hraniciach sú neopodstatnené," zdôraznil. Je to v rozpore s kódexom schengenských hraníc. Migrácia a zvýšený pohyb na vonkajších hraniciach nie sú v zmysle kódexu považované za bezpečnostné riziko.

"Som rád, že Slovenská republika sa vybrala cestou, že bude dodržiavať dohodnuté medzinárodné pravidlá hry. Pretože v kódexe je pomerne jasne a zrozumiteľne napísané, kedy je možné zaviesť hraničné kontroly na vnútorných hraniciach, kedy sú opodstatnené," povedal Hamran. Také prípady podľa neho neboli naplnené.

Hamran sa zúčastnil na rokovaní s policajnými prezidentmi Česka, Maďarska a Rakúska. Stanovili si tam tri priority, ktoré sa prenesú na politickú úroveň. Ide o výrazne posilnenie vonkajšej hranice schengenského priestoru na maďarsko-srbských hraniciach. Posilniť sa majú aj spoločné hliadky slovenskej polície, ktoré zaviedla v Maďarsku. "Všetky záchyty ľudí, ktoré tam máme spoločne s maďarskými kolegami, sme schopní eskortovať späť na územie Srbskej republiky," poznamenal šéf policajtov.

"V súčasnosti nie je možné silami a prostriedkami slovenskej polície hermeticky uzavrieť slovensko-maďarskú štátnu hranicu. Je to nemožná misia," povedal. Kontroly by podľa Hamrana aj tak nič neriešili, lebo nelegálnymi migrantmi sú vo väčšine Sýrčania. Pre nich platí uznesenie Európskeho parlamentu o sýrskom konflikte, ktorý hovorí, že sýrski migranti sa nevracajú. "Nie je ich možné administratívne vyhostiť, tým pádom ich nie je možné obmedziť na osobnej slobode," podotkol. Polícia podľa neho neeviduje trestné činy, ktoré by spáchali nelegálni migranti zo Sýrie. Zvyšuje svoje hliadky najmä na západe Slovenska, kde sa objavujú.

"Téma nelegánej migrácie sa flagrantne politicky zneužíva na vytĺkanie veľmi lacného politického kapitálu," dodal.

Porušenia pravidiel pri vývoze tovarov sa nepotvrdili

Premiér Heger po rokovaní bezpečnostnej rady tiež skonštatoval, že sa nezistilo žiadne porušenie pravidiel vývozu tovarov do Ruska v súvislosti so sankciami. Informoval, že Finančná správa SR preverila všetky medializované prípady dovozu a vývozu tovaru. Colníci zároveň podľa Hegera prijali v tejto súvislosti aj opatrenia.

"Podľa toho, ako nás informoval prezident FS Jiří Žežulka, všetok tovar, ktorý sa medializoval, bol kontrolovaný papierovo i fyzicky, k žiadnym porušeniam sankcií nedošlo," zdôraznil Heger. Upozornil, že do Ruskej federácie exportujú aj iné krajiny, a to v oveľa väčšom objeme. "Náš vývoz do Ruskej federácie, naopak, klesol," upozornil.

Premiér avizoval takisto opatrenia, ktoré sa v tejto súvislosti prijmú na podnet FS. "Jednak sa zintenzívni spolupráca s Českou republikou, zavedie sa nový systém školenia pracovníkov v tejto oblasti a výrazne sa posilní tiež spolupráca medzi FS a Ministerstvom hospodárstva SR," spresnil Heger. Pripomenul, že téme sa bližšie bude venovať stredajší brannobezpečnostný výbor parlamentu.