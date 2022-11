Vzdelávanie a osobnostný rozvoj musia stáť na hodnotách, poznamenal premiér

BRATISLAVA - Vzdelávanie a osobnostný rozvoj musia byť postavené na hodnotách. Slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO) to vo štvrtok uviedol médiám na pôde Helsinskej univerzity. Spolu so šéfom rezortu školstva Jánom Horeckým sa zúčastnil na prezentácii vedeckého projektu o príčinách rastúcej radikalizácie v spoločnosti a v školách medzi mladými ľuďmi.

Zdôraznil, že pri boji proti rastúcej radikalizácii je potrebné venovať pozornosť sociálnym sieťam. Vyzdvihol dôležitosť vzdelávania a potrebu spolupráce s políciou. "Veľa hovoríme o konkrétnych profesiách a obsahu, čo by mal človek vedieť. Nesmieme zo vzdelávacieho procesu vynechať hodnoty," zdôraznil premiér. Pedagógovia by mali podľa jeho slov vytvárať žiakom priestor na diskusiu o udalostiach, ktoré sa dejú vo svete.

"Na Slovensku nezačíname na zelenej lúke. Máme z čoho ťažiť. Fíni nám pripomenuli Jana Amosa Komenského. Základy fínskeho a slovenského vzdelávania majú rovnaký prameň," uviedol. Za dôležitú okolnosť označil aj potrebu celoživotného vzdelávania. "Nie je to len o posilnení počtov učiteľov a psychológov, ale je to aj investícia do ich kontinuálneho rozvoja. Nekončí sa to pedagogickou fakultou," dodal s tým, že je tiež potrebné skvalitňovať inštitúcie, ktoré pomáhajú rozvíjať vzdelanosť učiteľov. Slovenský premiér je od stredy (9. 11.) do piatka (11. 11.) na zahraničnej pracovnej ceste, ktorá zahŕňa návštevy Poľska, Fínska, Česka a Estónska.