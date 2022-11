AKTUÁLNE Migračná kríza: Kontroly na hraniciach nám predĺži Česko aj Rakúsko

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

VIEDEŇ - Rakúsko plánuje predĺžiť kontroly na hraniciach so Slovenskom do 12. decembra. Rakúske ministerstvo v odôvodnení svojho rozhodnutia spomenulo, že kontroly na hraniciach so Slovenskom predĺžilo pre zvýšenú migráciu tiež Česko. Kontroly na hraniciach Rakúska s Maďarskom a Slovinskom by mali platiť odteraz ešte najmenej pol roka. Rakúskej agentúre APA to v piatok povedal minister vnútra Gerhard Karner.