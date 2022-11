Premiér na návšteve Fínska: Online radikalizácii mladých sa dá predchádzať medzinárodnou spoluprácou

HELSINKI/BRATISLAVA - Radikalizácii mladých ľudí na internete sa dá predchádzať zvýšenou medzinárodnou spoluprácou. Zdôraznili to premiér SR Eduard Heger a fínska premiérka Sanna Marinová vo štvrtok na spoločnej tlačovej konferencii v Helsinkách. Diskutovali tiež o ruskej invázii na Ukrajinu, atómovej energii a vzdelávaní.

Marinová na úvod poďakovala Slovensku za to, že promptne ratifikovalo prístupové protokoly Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie (NATO). Premiéri oboch krajín hovorili o dôsledkoch ruskej invázie na Ukrajinu. Rusko podľa Marinovej eskaluje situáciu a vyzvala tiež na zavedenie ďalších sankcií. Slovenský premiér poukázal na to, že na Ukrajine sú milióny ľudí bez prístupu k elektrickej energii. Obaja sa zhodli, že je potrebné pomôcť Ukrajine prekonať zimu v týchto ťažkých časoch a aj neskôr jej pomôcť v rámci rekonštrukcie krajiny.

Galéria fotiek (4) Eduard Heger a Sanna Marinová

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Ďalšou témou stretnutia bola i atómová energia. Podľa premiéra Hegera sa Slovensko čoraz viac spolieha na jadrovú energiu a spúšťa nový reaktor v atómovej elektrárni v Mochovciach. Problémom však podľa neho je, že jadrové palivo sa na Slovensko dováža výlučne z Ruska, čo ohrozuje slovenskú bezpečnostnú situáciu.

Galéria fotiek (4) Eduard Heger

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

"Som rád, že spolupracujeme s Fínskom aj s inými krajinami, aby sme našli alternatívne zdroje a diverzifikovali sa od Ruska," vyhlásil slovenský premiér. Upozornil tiež na potrebu bezpečného skladovania vyhoreného jadrového paliva. Eduard Heger hovoril aj o ambícii zvýšiť výdavky na školstvo, ktoré sú potrebné na zlepšenie kvality vzdelávania. Fínskym školským systémom sa chce nielen inšpirovať, ale s ním aj aktívne spolupracovať pri príprave nového slovenského školského kurikula.

Galéria fotiek (4) Eduard Heger a Sanna Marinová

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Predsedovia vlád diskutovali aj o tom, ako predchádzať radikalizácii mladých ľudí na sociálnych sieťach. Je podľa nich kľúčové spolupracovať s medzinárodnými online platformami a prijať opatrenia na to, aby sociálne siete boli pre mladých ľudí "zdravým" prostredím. V stredu (9. 11.) sa premiér Heger v rámci trojdňovej zahraničnej pracovnej cesty zúčastnil na vojenskom cvičení Puma 22 v Poľsku. Vo štvrtok doobeda ho prijal fínsky prezident Sauli Niinistö. Popoludní navštívi aj Helsinskú univerzitu.

Následne sa presunie do Českej republiky, kde má okrem iného rokovať s českým predsedom vlády Petrom Fialom o kontrolách na hraniciach. Svoju viacdňovú pracovnú cestu ukončí v Estónsku. V piatok (11. 11.) popoludní sa v Tallinne stretne s tamojšou premiérkou Kajou Kallasovou.