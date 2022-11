Práva seniorov by mohol chrániť komisár pre zdravotne postihnutých

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Základné práva seniorov by mohol chrániť po novom komisár pre osoby so zdravotným postihnutím. Po rozšírení agendy úradu by sa mohli zvýšiť jeho kapacity, zriadiť by sa mohli jeho kancelárie aj v Banskej Bystrici a Košiciach. Predpokladá to návrh zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a pre seniorov, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.