Úprava nakladania so zdravotnými odvodmi: Zisk poisťovní sa má regulovať

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

BRATISLAVA - Súčasný systém nakladania so zdravotnými odvodmi sa má upraviť. Zaviesť sa má tzv. optimálny výsledok hospodárenia, ktorý má zabezpečiť reguláciu zisku zdravotných poisťovní. Vyplýva to z novely zákona o zdravotných poisťovniach z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.