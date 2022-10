Lekárski odborári sa vyjadrili k zvýšeniu platov: Nič to nevyrieši! Zápas o lepšie podmienky sa nekončí

BRATISLAVA - Zvýšenie miezd zdravotníkov, ktoré schválil parlament, nerieši stabilizáciu personálu v nemocniciach. Uviedol to šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. Je podľa neho potrebné riešiť aj ostatné z ich ôsmich požiadaviek.

"Zápas o zlepšenie zabezpečenia pacientov, lepšie fungovanie slovenských nemocníc a lepšie podmienky pre lekárov sa nekončí," doplnil. Lekárski odborári vítajú, že po viac ako roku vládu "dotlačili" k tomu, aby začala riešiť situáciu v zdravotníctve. Oceňujú najmä zvýšenie miezd sestrám. "Je úspech, že pod naším tlakom sa po odhlasovaní v parlamente ide sestrám zvýšiť mzda. Podobný precedens, že by niekto žiadal zvýšenie miezd inej profesii, sa ešte na Slovensku nestal. A preto som hrdý, že sa to podarilo lekárom," podotkol Visolajský. Poďakoval lekárom, ktorí sa svojimi výpoveďami o zvýšenie miezd zaslúžili.

Archívne video: V UNB aj Bojniciach podali výpovede mnohí lekári z OAIM, treba ich k operáciám

Vyššie platy však podľa LOZ nestačia na stabilizáciu personálu v nemocniciach. "Na problémy našich nemocníc je potrebné riešiť osem požiadaviek a hoci sú mzdy dôležitý prvok personálnej stabilizácie, tiež samy osebe problém nedostatku personálu nevyriešia, preto stále trváme na riešení aj ostatných bodov," uviedol šéf lekárskych odborárov.

Pripomenul, že základnou požiadavkou LOZ je zlepšenie systému v nemocniciach. "To nerieši zvýšenie výplat o 100 - 200 eur, my potrebujeme do nemocníc nových kolegov a motivačný systém, aby sme dobrých lekárov v nemocniciach udržali," dodal Visolajský. Parlament v stredu (5. 10.) schválil zvýšenie miezd zdravotníkov. Okrem avizovaného zvyšovania miezd lekárov a sestier rieši aj platy ostatných zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Zohľadňovať sa po novom majú aj roky praxe. Zo 134 prítomných poslancov hlasovalo za návrh 132, proti jeden.