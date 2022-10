Nemocnice bijú na poplach: Kolaps pre výpovede lekárov! Kde hrozí ohrozenie zdravotnej starostlivosti?

BRATISLAVA - Výpovede lekárov je téma, ktorá v súčasnosti hýbe Slovenskom. Všetci sa totiž obávajú toho, ako to tu bude vyzerať so zdravotnou starostlivosťou v prípade, ak sa naplní katastrofický scenár a vyše 2100 lekárov naozaj odíde z nemocníc. Tie v súčasnosti poskytli bližšie informácie o tom, koľko lekárov podalo výpovedí. Kým niektoré nehlásia problémy, iné sa pripravujú na najhoršie.

V Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) podalo výpoveď 500 z 1490 lekárov. Výpovede sa týkajú najmä oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM), kde ich môže odísť 66 zo 135. UNB najviac výpovedí zaznamenala okrem pracovísk anesteziológie a intenzívnej medicíny, na interných klinikách, traumatológii, či na novorodeneckej klinike v Petržalke. "Lekárom beží dvojmesačná výpovedná lehota a my veríme, že spoločne s ministerstvom sa nám podarí situáciu stabilizovať a ďalšie rokovania zástupcov lekárskych odborárov a ministerstva budú úspešné. Prácu našich lekárov, ktorých považujeme za špičkových odborníkov si nesmierne vážime a sme presvedčení o tom, že pre nás všetkých je pacient na prvom mieste. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tejto chvíli nie je ohrozené," upozornila hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.

Národný onkologický ústav (NOÚ), naopak, zatiaľ žiadne výpovede lekárov neeviduje, uviedol to jeho riaditeľ Tomáš Alscher. "Lekári v našom špecializovanom ústave nepodali hromadné výpovede, i keď sa stotožňujú s postojom svojich kolegov a podporujú ich," ozrejmil. Alscher ich prístup ocenil. "Ďakujem všetkým našim lekárom, že môžeme naďalej plniť náš primárny cieľ, poskytovať dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu našim onkologickým pacientom," dodal.

Výpovede lekárov oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny eviduje tiež Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. "Vzhľadom ku hromadnej výpovedi lekárov OAIM, nebude možné zabezpečiť operačné programy nielen plánované, ale aj akútne. Taktiež výpovede lekárov z iných pracovísk spôsobia, že naše zdravotnícke zariadenie bude nútené zastaviť bežnú zdravotnú starostlivosť," skonštatoval riaditeľ Peter Glatz, podľa ktorého by nebolo možné zabezpečiť výkony sekcii na pôrodníckom oddelení. A to z dôvodu, že pri týchto všetkých výkonoch je nutná prítomnosť a činnosť lekára OAIM, teda anestéziológa.

Taktiež resuscitácia pacientov na centrálnom príjme bude ohrozená. "V prípade , že sa nedohodneme na vzatí výpovedí späť, nemocnica bude v prevádzke v značne redukovanej podobe. Zastavené budú všetky operačné odbory. Zvyšok ústavnej/lôžkovej starostlivosti bude poskytovaný v minimálnej miere, čiastočne budú v prevádzke niektoré špecializované ambulancie. Centrálny príjem bude fungovať v obmedzenom režime, ak vôbec," priblížil s tým, že bez OAIM lekárov, žiaden krízový plán na úrovni jednotlivej nemocnice nemá zmysel a som presvedčený o tom, že lekári OAIM sú si toho plne vedomí.

V bojnickej nemocnici celkovo podľa neho podalo výpoveď 54 lekárov, z toho 35 atestovaných. Doplnil, že s nemocnica s nimi komunikuje. "Nie je v kompetencii tu alebo na TSK niečo vyriešiť. Je to priamo spor, konflikt, zanedbanie starostlivosti o zdravotníctvo Ministerstva zdravotníctva SR a lekármi. My sme len prostredník," podotkol Glatz.

Výrazné problémy hlási banskobystrická nemocnica. Podľa jej hovorkyne Ruženy Matašeje podalo k strede výpovede 131 lekárov zo 14 oddelení a kliník. Ako ďalej poukázala, celkovo v nemocnici pracuje 442 lekárov na trvalý pracovný pomer, pričom nemocnica sa skladá z 30 kliník a oddelení. "Aktuálne začína týmto lekárom plynúť dvojmesačná výpovedná lehota. Sme toho názoru, že všetky strany majú eminentný záujem situáciu riešiť. V tomto okamihu, vidíme len priestor na konštruktívnu debatu. V prípade, že by po ukončení výpovednej lehoty došlo k reálnemu odchodu väčšieho počtu lekárov, malo by to významný dosah na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nemocnici," vysvetlila obavy.

Problémy aj v ďalších mestách

Naopak, tak zlá situácia nehrozí v martinskej nemocnici. "V UNM v piatok podalo výpovede 7 lekárov z pracovísk, ktoré bezprostredne neohrozia chod nemocnice. Aktuálne máme v pracovnom pomere 566 lekárov," vysvetlila hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová.

K celej veci sa vyjadrila aj košická nemocnica L. Pasteura. Podľa hovorkyne Moniky Kriškovej podalo k strede výpovede 220 z takmer 900 lekárov, čo je 24%. "Medzi podanými výpoveďami je zhruba polovica z internistických a polovica z chirurgických pracovísk. Aktuálne sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti v UNLP nič nemení, nakoľko plynie 2-mesačná výpovedná lehota. Naše kliniky a oddelenia fungujú bez zmien a obmedzení. Pre všetky medicínske pracoviská má nemocnica vytvorené krízové scenáre pre rôzne počty výpovedí tak, aby UNLP vedela zabezpečiť akútnu zdravotnú starostlivosť a plynulú prevádzku," upozornila Krišková.

Ako konštatovala, drvivá väčšina výpovedí je prejavom nespokojnosti lekárov so systémom. „Vytvoril sa priestor na to, aby sa v priebehu nasledujúcich týždňov veľmi pragmaticky vyrokovali všetky veci, ktoré sa týkajú požiadaviek LOZ. Mnohé z nich majú svoje rácio. Čo je podstatné, ako riaditelia nemocníc sme zodpovední za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Garantujeme, že táto bude poskytovaná naďalej,“ konštatuje riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa.

Sľuby nestačia

Hromadné výpovede podalo vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc. Lekári pokračujú v podávaní výpovedí aj v utorok a niekde sa k nim pridali aj sestry. Informoval o tom predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský po stretnutí s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO). "Najviac zapojené sú najväčšie nemocnice, univerzitné a fakultné. Ale som rád, že sa pridali aj malé nemocnice, zdanlivo nepodstatné, ale pre systém veľmi opodstatnené nemocnice," skonštatoval Visolajský s tým, že situácia je podľa neho vážna. Priznal, že počet výpovedí je nečakane vysoký.

Podľa Visolajského sa odbory s Lengvarským nedohodli ani na utorňajšom stretnutí. Odôvodňuje to tým, že potrebujú vidieť reálne kroky a riešenia, nielen počúvať ústne sľuby, ktorých bolo za posledné roky dosť. Uvedomujú si však, že ide o nadrezortný problém. "Výpovede sú na stole. Od tejto chvíle preberá zodpovednosť ministerstvo a vláda. Je na nich, aby situáciu riešili," odkázal. Sú však pripravení sadnúť si za rokovací stôl, ak kompetentní prídu s konkrétnymi návrhmi. Niektoré sľuby však vidia ako nereálne. Podpis memoranda by bol podľa neho poslednou bodkou za rokovaniami, avšak "dôležitejšie ako podpísaný papier je konkrétny posun." Visolajský tiež ubezpečil, že čerpanie dovoleniek lekárov, ktorí podali výpovede, nebude mať vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom. Deklaruje, že urobia všetko preto, aby to pacienti nepocítili.

Lekárske odborové združenie (LOZ) minulý týždeň informovalo, že ku koncu septembra podalo výpoveď najmenej 2050 lekárov. O aktuálnych počtoch chce informovať v utorok (4. 10.). Lekárski odborári už dlhšie avizovali podanie výpovedí na znak nesúhlasu s aktuálnymi podmienkami v systéme. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) minulý týždeň poslal LOZ dokument o riešení ich požiadaviek. Skritizoval, že k lekárom sa nedostal. Šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský reagoval, že v ňom nie sú ich požiadavky zapracované. Ide podľa neho o plán plnenia úloh z programového vyhlásenia vlády. "Navyše, plán bol poslaný s tým, že je interný a nikde nemá byť posunutý a následne ho ministerstvo zdravotníctva pošle novinárom," doplnil.