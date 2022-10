Lekár Sabaka zbrojí na poplach: Slováci, nezbierajte huby, ktoré nepoznáte! Ťažké otravy, TAKTO sa prejavujú

BRATISLAVA – Hubárska sezóna je v plnom prúde, pre mnohých nastáva najkrajšie obdobie, kedy sa vo veľkom vyberajú do lesov, aby nazbierali čo najväčší úlovok. S hubárskou sezónou sa však spájajú aj otravy po konzumácii nedostatočne tepelne spracovaných či jedovatých a nejedlých húb. Na tieto nástrahy v pondelok upozornil aj infektológ a lekár bratislavských Kramárov Peter Sabaka.

Aktuálne snáď každý z nás pozná niekoho, kto sa už vybral do lesa nazbierať si plný košík čerstvých voňavých húb. Či sa mu to podarilo, alebo nie, sociálnymi sieťami denno-denne kolujú fotografie a videá Slovákov, ktorým sa zadaril slušný úlovok. Bedle, suchohríby, dubáky či kuriatka patria medzi najobľúbenejšie huby. Aj s nimi sa však spájajú rôzne nástrahy, na ktoré každý rok upozorňujú lekári. Medzi nimi aj napríklad infektológ Peter Sabaka, ktorý pracuje na bratislavských Kramároch.

Archívne VIDEO Hubárska sezóna na hornej Nitre, vo veľkom rástli suchohríby

„Prosím, nezbierajte a nejedzte lupeňovité huby. Ja viem, že bedle a plávky teraz krásne rastú, ale len za tento víkend som sa len ja stretol zo 4 nebezpečnými otravami,“ upozornil odborník. Ako vysvetlil, lupeňovité huby, medzi ktoré sa bedle radia, sa dajú ľahko zameniť s bedličkami, ktoré sú jedovaté takmer rovnako, ako muchotrávky. Neznalí hubári si ju vedia pomýliť aj s muchotrávkou zelenou. „Dávajte si, prosím, pozor a radšej neriskujte. Ak ste jedli lupeňovité huby a v rozmedzí od 6 do 50 hodín od konzumácie máte hnačku alebo zvraciate, vyhľadajte lekára,“ uzavrel.

Rady od záchranárov

Záchranári zasahovali pri 12 pacientoch, ktorí sa priotrávili lesnými hubami. Najčastejším dôvodom bola zámena s jedlými druhmi. Uviedla to hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová. V tejto súvislosti apeluje, že neznáme huby je nebezpečné zbierať, variť aj jesť. Krčová tiež pripomenula, že po zbere treba huby skladovať v chladničke najdlhšie 12 hodín. "Nesmú byť zabalené a zakryté," doplnila. Nemali by sa podľa nej jesť večer, pretože trávenie zaťažuje celý organizmus. Zdôraznila, že lesné huby by deti mali konzumovať až od šiestich rokov.

Galéria fotiek (2) Bedľa vysoká (vľavo) a naša najjedovatejšia huba muchotrávka zelená.

Zdroj: Foto: TASR/Pavol Remiaš, Milan Kapusta

Medzi príznaky otravy patrí napríklad ťažoba na žalúdku do 30 minút od konzumácie, kŕčovité bolesti brucha, malátnosť či únava. Rovnako tiež vodnatá hnačka tri až 12 hodín od konzumácie. Príznakom je tiež napínanie na vracanie až zvracanie. "Aj s odstupom 30 minút až 12 hodín po konzumácii v závislosti od zjedených húb," podotkla Krčová. Pri prvých neistých príznakoch odporúča domáci výplach žalúdka s pridaním čierneho uhlia. "Pri pretrvávajúcich či úporných príznakoch kontaktovať lekára, prípadne zabezpečiť transport do nemocnice," doplnila. Treba podľa nej tiež uchovať zvyšky húb, jedla či zvratkov na analýzu.