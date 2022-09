Zlá správa pre Slovákov: Po energiách a potravinách výrazne zdražie aj cukor! O koľko a kedy?

Situácia s cukrom totiž podľa cukrovarníkov vôbec nie je dobrá. Môže za to jednak energetická kríza, ktorá tlačí ich náklady hore, ale aj sucho, ktoré sme tu mali počas leta. To spôsobilo, že úrody nie je vôbec dostatok a vyzerá to tak, že na to, aby sme pokryli trh a dopyt, bude treba cukor dovážať. Cukor je pritom jeden z mála surovín, pri ktorom je Slovensko viac-menej sebestačné.

​„Predpokladáme, že by sa cena na pulte mohla pohybovať okolo jedného eura vrátane DPH,“ uviedol predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku Michal Abelovič. To by znamenalo, že oproti súčasným cenám by kilogram cukru zdražel o minimálne 40 centov. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.

Abelovič okrem iného však poukázal aj na to, že na to, aby sa vyrobil cukor, potrebujú cukrovary plyn. Sú pritom najväčším spotrebiteľom plynu a zásadným spotrebiteľom elektrickej energie v priemysle. V súčasnosti tvoria tieto dve položky asi polovicu nákladov cukrovarov.

Ceny energií by sa mali do tovaru premietnuť po spracovaní tohtoročnej úrody, ktorá ale vôbec nebola dostatočná. „Odhadujeme, že pre sucho bude tohtoročná výroba okolo 150-tisíc ton, čo predstavuje sebestačnosť na úrovni zhruba okolo 90 %,“ upozornil predseda spolku.