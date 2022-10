V Česku sa blížia piesočné krízy: Piesok a kameň budú chýbať na cesty aj železnice

PRAHA - Českí stavbári stále viac upozorňujú na nedostatok piesku a kameňa, ku ktorému sa Česko v nasledujúcom desaťročí dopracuje. Súčasné lomy a pieskovne budú totiž v nasledujúcom desaťročí vyťažené a začnú sa hromadne zatvárať. Otvorenie nových je však takmer nemožné, pretože väčšina zámerov ťažby sa stáva predmetom politických bojov alebo neprejde legislatívnym sitom. Dovoz suroviny zo zahraničia je zasa nereálny. Znamenalo by to totiž nielen niekoľkonásobné zdraženie, ale aj podstatne vyššie zaťaženie ciest kamiónovou dopravou. Firmy preto požadujú, aby problém riešil štát. Informuje o tom server e15.cz.

Napríklad obyvatelia obce Náklo neďaleko Olomouca odpovedali počas tohtoročných komunálnych volieb aj na otázku miestneho referenda. Tá znela, či má ich obec zabrániť rozšíreniu ťažby štrku a piesku, ktorú prevádzkuje firma Cemex. Ako sa očakávalo, obyvatelia hlasovali proti ťažbe a obec tak bude rozširovanie blokovať. Produkcia pieskovne, ktorá ročne vyťaží zhruba 500.000 ton suroviny, sa pritom bez rozšírenia do ôsmich rokov skončí. Ako povedal starosta obce Náklo Marek Ošťádal, obec si tým zabuchla dvere k rokovaniu s firmami.

Hrozí vysoký rast nákladnej dopravy

"Ak však dôjde k tomu, že piesku bude nedostatok, štát to obci nariadi aj bez ohľadu na referendum. V koridore rieky Moravy je pieskovní asi 11 a podľa predpokladu ťažbárov sa do pár rokov 90 % z nich vyťaží," dodal. V dôsledku uzatvárania pieskovní hrozí vysoký rast nákladnej dopravy. "Vzdialenosť z pieskovne na stavbu je pri kamenive z dôvodu logistických nákladov kľúčová. Optimálna je do 50 kilometrov," povedal hovorca Cemexu Vesselin Barliev. Čoskoro bude rovnaký problém riešiť východné Kolínsko. Takmer vyťažená pieskovňa vo Veletove doteraz nenašla náhradu, pretože podobne ako v Nákle sa stretla s odporom obce.

Ako povedal František Jampílek mladší z ťažobnej firmy České štěrkopísky, región bude musieť riešiť rast nákladnej dopravy, pretože spotreba neklesne, materiál však bude potrebné dovážať z väčších vzdialeností. To spôsobí zvýšenie cien, a tým vstupných nákladov líniových stavieb, ako aj väčšiu environmentálnu záťaž a uhlíkovú stopu. Analýza Českej geologickej služby ukazuje, že pieskovne sú vymierajúcim druhom aj v stredných Čechách, kde sa momentálne nachádza 32 aktívnych pieskovní. Dve tretiny z nich ukončia ťažbu z dôvodu vyťaženia ložiska do siedmich rokov a ďalšie budú nasledovať. Očakáva sa, že do roku 2032 prežijú iba štyri. Novo pripravovaných zámerov však geológovia v Stredočeskom kraji evidujú iba deväť.

Predraženie stavieb

Ešte horšia je pritom situácia pri kameňolomoch. Povoľovanie novej či rozširovanie súčasnej pieskovne zaberie zhruba sedem rokov, posledný kameňolom sa však na českom území otvoril ešte za totality. "Problém je v tom, že aj tam, kde je zásob dostatok, nemôžeme kamenivo z legislatívnych dôvodov vyťažiť. Nedostaneme na to povolenie," vysvetlil riaditeľ betonárne TBG Metrostav Jakub Šimáček. Výsledkom zatvárania pieskovní bude postupné zdražovanie betónu, v ktorom je piesok a kamenivo základnou zložkou. To povedie k predraženiu v podstate všetkých stavieb.

Firmy na situáciu reagujú aj tak, že kamenivo nahradzujú recyklovanou sutinou zo zbúraných stavieb. Použitie takéhoto betónu má však svoje obmedzenia. "Stavebné normy umožňujú použiť iba obmedzené množstvo recyklovaných materiálov," povedala hovorkyňa stavebnej spoločnosti Eurovia Iveta Stocková. Pre veľmi namáhané dopravné stavby je využitie recyklátu úplne vylúčené. Stavbári sa zhodujú v tom, že otázku, kde ťažiť piesok a kamenivo, je nevyhnutné riešiť na úrovni celého štátu. Česku totiž hrozí enormný nedostatok materiálu pre zásadné strategické stavby. Podľa Šimáčka štát v najbližších rokoch spustí výstavbu vysokorýchlostných tratí, musí sa dobudovať diaľničná sieť, obchvaty miest a obcí. Okrem toho sa bude rozširovať elektráreň Dukovany a je potrebné postaviť tisícky bytov.