SaS podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolávanie Matoviča: Šípoš je z toho sklamaný

BRATISLAVA - SaS podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze a vyslovenie nedôvery ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽANO). Informovala o tom predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová s tým, že návrh podpísalo 32 poslancov. Okrem SaS ho podporili nezaradení Miroslav Kollár a Tomáš Valášek i deväť poslancov z mimoparlamentného Hlasu-SD. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) má podľa rokovacieho poriadku zvolať rokovanie do siedmich dní od podania návrhu.

"Svoje povinnosti Matovič neplní v záujme občanov. Spôsobom výkonu funkcie ministra financií porušuje ústavu a zákony a podkopáva vieru občianskej spoločnosti v čestný a zodpovedný výkon funkcie," argumentujú liberáli s tým, že svojimi nápadmi a návrhmi ruinuje verejné financie a svojim prístupom sťažuje činnosť vlády. SaS hovorí o nedodržiavaní ústavných a zákonných noriem z jeho strany, čo škodí aj demokratickému právnemu štátu a občianskej spoločnosti.

Nemôžeme mlčať, tvrdí Zemanová

Liberáli vylučujú osobné dôvody na jeho odvolanie, Zemanová deklarovala, že nesmerujú voči Matovičovi ako súkromnej osobe, ale sú ústavné, zákonné a politické. "Nemôžeme v takýchto chvíľach mlčať. Uprednostňujeme obranu morálky a etiky vo verejnej službe, obranu demokracie a jej inštitúcií pred zachovaním vlastného politického pohodlia," uzavrela.

Z iniciatívy vylúčili extrémistov

Šéfka klubu ozrejmila, že ponuku na podporu ich návrhu dostali najskôr poslanci, ktorí odišli z koalície. Z iniciatívy vylúčili extrémistov. Podpisy od poslancov okolo Petra Pellegirniho vysvetlila tým, že jednoducho prijali verejnú ponuku a klub SaS ich podpisy akceptoval.

Matovič pripomenul kauzy bývalých vlád

Matovič na iniciatívu SaS reagoval slovami o spájaní sa s mafiou. Krok liberálov označil za potvrdenie, že sa SaS po voľbách "bez hanby spojí aj so smerákmi" či s Hlasom-SD. Pripomenul pritom kauzy bývalých vlád. "Budúce voľby budú o tom, kto zradí s mafiou a komu sa dá veriť, že s ľuďmi, ktorí majú na svedomí totálne rozkradnutie Slovenska či smrť Jána a Martiny, nikdy nezradia. OĽANO do koalície so Smerom-SD a ani premenovaným Smerom nikdy nevstúpi," vyhlásil.

Michal Šipoš je z postoja SaS sklamaný

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš je z postoja SaS sklamaný. Vidí za tým snahu o pomstu Matovičovi. Podobne ako jeho stranícky šéf tvrdí, že liberáli sa "bez hanby" spojili s tými, ktorí "dlhé roky škodili Slovensku a rozkrádali naše spoločné peniaze".

Pellegrini viní Matoviča z rozvratu štátu

Pellegrini označil odvolanie Matoviča za jeden z dôležitých krokov ukončenia politického chaosu menšinovej vlády a vytvorenia podmienok na rokovanie o predčasných voľbách. Pri hlasovaní sa podľa neho navyše ukáže, kto je za zotrvanie Matoviča vo funkcii.

Matoviča viní z rozvratu štátu. Vyčíta mu, že vyjadreniami rozdeľuje spoločnosť, lož používa ako pracovnú metódu a že do riadenia štátu vniesol chaos a neporiadok. Líder OĽANO tiež podľa Pellegriniho povýšil vojnu v koalícii nad pomoc ľuďom. Poukázal pritom na pandémiu a energetickú krízu. Dodal, že Matovič vníma službu ľuďom ako politickú reklamu na naplnenie politických ambícií. "Právny štát má v jeho ponímaní slúžiť strane OĽANO na zastrašovanie a perzekvovanie opozície," vyhlásil Pellegrini.