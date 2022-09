Mocenský pakt Fico-Matovič pokračuje, tvrdí Tomáš Drucker

„Pakt Fico-Matovič znie neuveriteľne iba, kým počúvate, čo hovoria, ale nevšímate si, čo robia. Vyzývame demokratických politikov a političky, ale aj demokratické médiá: Prestaňte si všímať reči, všímajte si činy,” povedal Tomáš Drucker. Podľa neho pakt funguje od jarného hlasovania parlamentu o vydaní Roberta Fica do vyšetrovacej väzby, ktoré neprešlo aj vďaka poslancom OĽaNO.

Dobrá voľba si myslí, že Matovič a Fico majú v parlamente mocenský pakt

V lete zasa na oplátku predseda Smeru odmietol podporiť odvolávanie ministra Matoviča s odôvodnením, že nechce, aby SaS zostala vo vláde. „To je samozrejme nezmysel, ale poslúžilo to Matovičovi, ktorý presne túto nezmyselnú konšpiráciu podporil,“ upozornil Tomáš Drucker.

Galéria fotiek (3) Tomáš Drucker

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

A do tretice, tento týždeň to boli práve hlasy poslancov Smeru, ktoré menšinovej vláde pomohli otvoriť schôdzu Národnej rady SR. Predseda parlamentu Boris Kollár predtým zaradil návrhy Smeru bez hlasovania do programu. Matovič to komentoval slovami, že Fico dodrží sľub skôr ako Sulík. „Ak niekto potreboval o pakte dôkaz, netreba počúvať, čo tí dvaja rozprávajú, ale sledovať, čo robia,“ dodal Tomáš Drucker.

Okamihom pravdy bude podľa člena predsedníctva strany Dobrá voľba a Umiernení Rada Baťa hlasovanie o nedôvere ministrovi financií. Podľa medializovaných informácií už SaS zozbieral dosť podpisov na mimoriadnu schôdzu. „Opozícia v každej krajine by sa nevedela sa dočkať chvíle, keď môže odvolať de facto šéfa vlády, ministra financií a predsedu vládnej strany,“ zdôraznil Rado Baťo.

Galéria fotiek (3) Rado Baťo

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podpredseda strany Dobrá voľba a Umiernení Alojz Hlina dodal, že strana robí čo môže, aby tento pakt Fico - Matovič nemohol konať tajne. „Aby neklamal ľudí rečami. Ale aby si ľudia všímali činy,“ povedal.