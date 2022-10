Hlina sa pustil do Matoviča pre výšku DPH: Je to zákerný a pomstychtivý človek! Trpí celý gastro sektor

Hliva uviedol, že v gastronómii v zásade musíte byť platiteľom DPH. "Máte málo na vstupe, veľa potravinárskeho tovaru na vstupe vyplácate s 10 % DPH. Väčšinu hodnoty produktu v gastre tvoríte zo vstupov, ktoré nie sú zaťažené DPH a to najmä mzdy, poťažmo nájomné. Preto, ak to robíte, tak ako sa má, 25-teho v mesiaci musíte štátu poslať DPH. Ak ju gastroprevádzka neplatí, niečo nesedí,“ upozornil.

Súčasná vláda podľa jeho slov však hazarduje s celým segmentom. Upozornil hneď na niekoľko krokov, s ktorými prišla a dôsledkoch, aké z toho podľa neho môžu vyplynúť. „Šaškuje sa tu s krčahom, teraz zase nejaký ´geniálny nápad s bločkami a medzitým sa celý segment presúva do šedej, resp. čiernej zóny. A v takej zóne sa darí mafii a všelijakej bagáži, a to, zdá sa, niekomu aj vyhovuje,“ myslí si.

„Matovič nikdy nebude súhlasiť so zníženou DPH, lebo by to pomohlo prežiť nám. Čo ako je to plytké, je to tak. Matovič je zákerný a pomstychtivý človek. V parlamente vraj spomínal, že ak skoro niekoho nenávidel, tak to boli Hlina a Sulík, ale nakoniec to vraj zvládol. Nezvládol,“ odkázal.

V takom prípade ale podľa Hlinu trpí celý sektor. „Gastro potrebuje zníženú DPH. Vtedy tí, ktorí ju platili, väčšinovo prežijú toto ťažké obdobie. Veľa prevádzkovateľov si uvedomí, že sa im už pri 10 % neoplatí riskovať a začnú ju tiež platiť. Tí, ktorí ju neplatili doteraz, ju aj tak platiť nebudú, budú meniť firmy, podplácať, čarovať a vytvárať podhubie mafie,“ dodal.

„Keď už neveria niektorí mne, pozrite sa, čo robí vyspelá Európa. Prečo okolité krajiny upravovali sadzby DPH a my nie? To naozaj všetci okolo nás sú sprostí, len my sme tu "lietadlo", ktoré pilotuje generátor nápadov Matovič?,“ pýta sa.

DPH sa tak skoro znižovať nebude

Igor Matovič pred pár dňa prezentoval svoj nápad, aby štát posielal zákazníkom naspäť 20 percent z ceny, ktorú zaplatili za večeru v reštaurácii. Ako sám priznal, ide o jeho myšlienku, ktorú do parlamentu predložili dvaja poslanci strany OĽaNO. Návrhom sa už zaoberalo aj plénum, ktoré ho poslalo do druhého čítania.

Financmajster však zároveň všetkých schladil, keď povedal, že zníženia DPH v gastro sektore sa určite v najbližšej dobe nedočkáme. „Keď teraz tu niekto blúzni o tom, že lepšia je znížená DPH, no nie je lepšia znížená DPH, lebo minimálne pol roka nebude znížená DPH. Lebo to neprešlo minulý mesiac, tým pádom, keď najskôr by teoreticky mohla, tak možno od júla budúceho roku,“ vysvetlil.

Dočasné zníženie DPH na 10 % navrhuje už dlhodobo Asociácie hotelov a reštaurácií. Dotýkať by sa malo všetkých služieb cestovného ruchu. Zníženie DPH pre gastro na 10 % presadzuje aj opozičná strana SaS a podporne sa na jeho adresu vyjadril aj predseda parlamentu a koaličnej Sme rodina Boris Kollár. Ak takýto návrh príde z vlády, vraj zaň zahlasuje. "Keby sa znížila DPH na 10 percent, tak aj ten gastro priemysel prestane blbnúť, vymýšľať tajné kasy, prestane odž**ávať a začne platiť dane," zhodnotil Kollár. Matovičov návrh považuje za komplikovaný.