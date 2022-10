Pyšný a HETERO Matovič dostal Hlinu do vývrtky: Veľký náklad od bývalého kamaráta v politike, zneužil aj Kušnírovú!

BRATISLAVA - Kedysi to boli priatelia a priam nerozluční kamaráti v politike. Dnes si v žiadnom prípade nevedia prísť na meno, a to nie len po tom, čo sa rozkmotrili v predvolebnom "karavane", ale aj po tom, čo líder OĽaNO hrdo vyhlásil v statuse, že je "hetero". Reč je o podpredsedovi Dobrej voľby a Umiernených Alojzovi Hlinovi a ministrovi financií Igorovi Matovičovi. Ten sa totiž len niekoľko dní po tragédií na Zámockej ulici v Bratislave v statuse "pochválil", že je heterosexuál a dodal aj niekoľko slov o nastavovaní kompasu.

archívne video

Som muž a cítim sa ako muž

Matovič jediným statusom o tom, že je muž a cíti sa ako muž zasial do politickej spoločnosti zmiešanú, prevažne negatívnu náladu. Viacerí na jeho status o tom, že je hetero v čase, keď nie je ani týždeň po masakri na Zámockej ulici, reagovali podráždene a pozastavujú sa nad tým, čo sa v ňom píše.

Po streľbe a následnej samovražde vraha na Zámockej ulici ostala horká pachuť v spoločnosti, ktorá len tak nezmizne, no aj tak tento čas viackrát využíva Matovič na zverejňovanie statusov. Ich obsah mnohí považujú za opovážlivý a niektorým, ako napríklad predstaviteľom SaS, je z neho dokonca smutno.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Igor Matovic

Matovič je človek s talentom sobášneho podvodníka, udrel si Hlina

Niekdajší predseda KDH Alojz Hlina nerozumie, aký človek vraj musí Matovič byť, keď si práve "v tejto chvíli musí na status napísať, že je hetero". Neopomenul ani jeho angažovanosť sa v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. "Matovič s veľkým talentom sobášneho podvodníka vyhliadnuť si obeť presne vedel, že vražda Jána a Martiny mu vie "urobiť voľby", preto sa obtočil ako had okolo pani Kušnírovej. Tak ako si fotku oboch mladých ľudí dal na profilovku v online priestore, tak si "profilovku" urobil z trúchliacej matky v reálnom priestore. Teraz rovnako vie, že smrť Matúša H. a Juraja V. z LGBTI menšiny je pre neho šanca, ako fixovať niektoré hlasy v smutnom slovensko-karpatskom konzervatívnom priestore. A cynicky to aj urobí," reaguje štipľavo Hlina.

🔹 ️“Sociálne neúspešní psychopati končia v kriminále, sociálne úspešní v politike.” /Prof. F. Koukolík/ 🔹 ️Čo to musíte... Posted by Alojz Hlina on Monday, October 17, 2022

To vám nie je hanba? Pýta sa Hlina Matovičovych kolegov

Matovič podľa Hlinu vraj iný nebude. "Len sa pýtam: a čo všetci tí, ktorí sú okolo neho? To naozaj nemajú ani štipku hrdosti? To hodnota ich ľudského charakteru ukrytá je v tých pos..atých peniazoch za plat poslanca? Nie je tým ľuďom hanba?" pýta sa rétoricky Hlina.

Galéria fotiek (3) Alojz Hlina

Zdroj: Topky/Ramon Leško

"Keď si narušený, nikoho nezaujímajúci človek chce vynútiť pozornosť, zoberie zbraň. Keď si problémový človek s vplyvom chce vynútiť pozornosť, čo urobí? Začne zneužívať svoj vplyv. My sme takémuto človeku dali do rúk náš štátny rozpočet. Považujem to za ohrozenie národno-štátnych záujmov Slovenska," skonštatoval Hlina.