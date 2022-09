Čaputová čelí otázkam: Matoviča ani Sulíka som odvolať nemohla! Nekryjem ani nerozbíjam vládu, som prezidentkou ľudí

Z množstva otázok sa rozhodla vybrať tie, ktoré sa opakujú najčastejšie. A rozhodla sa na ne odpovedať. Ľudí sú frustrovaní a chcú odpovede. "Vybrali sme niektoré z nich, ktoré sa často opakujú, a v tomto videu som sa pokúsila ich zodpovedať," napísala na sociálnej sieti.

Matoviča, Sulíka ani vládu som odvolať nemohla

Spomedzi všetkých otázok vybrala sedem kľúčových, ktoré sa opakovali. Väčšina z nich sa týkala odchodu SaS a koaličnej krízy, ale aj krízy energetickej a zdražovania. Ľudí zaujímalo aj to, prečo neodvolala Igora Matoviča a Richarda Sulíka alebo rovno celú vládu. Čaputová vo videu vysvetľuje, že nemá právomoc odvolať ani jedného z nich a ani celú vládu. "Keď má skončiť nejaký minister vo svojej funkcii, môže to nastať len tak, že podá demisiu, odvolať ho navrhne premiér alebo ho odvolajú v parlamente. Podobne je to aj s vládou a potom do hry vstupuje prezident alebo prezidentka," ozrejmila.

V ďalšej otázke vysvetľuje aj to, prečo nemôže len tak vyhlásiť predčasné voľby. Odpovedala aj na to, či nemôže vymenovať úradnícku vládu. "Úradnícka vláda prichádza do úvahy iba v prípade, ak vláda, ktorá bola riadne vymenovaná po parlamentných voľbách, skončila," uviedla.

Je pre mňa frustruje, že nemôžem viac pomôcť

K otázke zdražovania prezidentka uviedla, že je pre ňu frustrujúce, že nemôže viac pomôcť. "Ako prezidentka nemám tzv. exekutívne právomoci – nemôžem prijať zákon ani rozhodnúť o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu, aby mohli byť dané napríklad matkám samoživiteľkám," hovorí prezidentka. Dodala, že v súvislosti s týmto problémom sa už od novembra 2021 stretáva s odborníkmi, aby identifikovali skupiny ľudí, ktorým treba najviac pomôcť, a najmä ako im pomôcť. Nápady a systém riešení následne ponúkla vláde.

Nekryjem ani nerozbíjam vládu

Prezidentke často chodia otázky, prečo kryje túto vládu, ale aj otázky, prečo rozbíja túto vládu. "Časť odpovede je priamo v otázkach, pretože sa vylučujú. Nemôžem ju kryť aj rozbíjať zároveň... Snažím sa o čo najobjektívnejší prístup. Nie som prezidentkou tejto ani žiadnej vlády – snažím sa byť prezidentkou všetkých ľudí," uviedla.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Maarty

"Ak je to potrebné, tak skritizujem a poukážem na vecné nedostatky jednotlivých krokov vlády. V mojich kompetenciách to znamená, že napríklad vetujem zákon alebo ho dám na Ústavný súd. Ak treba a ak to považujem za vhodné, a nebolo to jedenkrát, tak pochválim túto vládu, napríklad v oblasti zahraničnej politiky, justičných reforiem... Podľa môjho názoru nesedí ani jedna z tých téz, že vládu kryjem," hovorí prezidentka.

"A či rozbíjam túto vládu, tak to mi ešte viac nesedí, pretože, verte mi, že ako občan by som mala ďaleko väčšiu mieru a chuť povedať, čo si o tejto vláde niekedy myslím. Ako prezidentka som veľmi zdržanlivá práve preto, že by to nebolo vhodné z hľadiska výkonu mojej funkcie," vysvetlila Čaputová. Na záver odpovedala aj na otázky, ako vyzerá jej pracovný týždeň alebo čo ju za posledné obdobie potešilo.