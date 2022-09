VIDEO Progresívne Slovensko žiada premiéra, aby predstavil plán na zvládnutie energetickej krízy

BRATISLAVA – Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) žiada premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) o predloženie plánu na pomoc obyvateľom s cenami energií. Heger by mal podľa PS plán predstaviť poslancom na začiatku septembrového rokovania Národnej rady (NR) SR. Ak do konca septembrovej schôdze vláda takýto plán nepredstaví alebo preň nezíska väčšinu, mal by premiér požiadať o dôveru v parlamente, uviedol vo štvrtok na tlačovom brífingu po rokovaní predsedníctva PS predseda hnutia Michal Šimečka.